Груз добра собрали дошколята в Карелии

Дети и взрослые из Пряжи заботятся о четвероногих друзьях

Фото: Сообщество «МКДОУ детский сад "Радуга", пос. Пряжа»

В пряжинском детском саду «Радуга» завершилась добрая акция «Протяни руку помощи». Малыши вместе с родителями и воспитателями объединились, чтобы поддержать подопечных приюта «Надежда».

Уже третий год подряд в садике становится доброй традицией помогать тем животным, кто оказался на улице. В этот раз общими усилиями удалось собрать внушительный «груз добра»: две огромные коробки, доверху наполненные крупами, макаронами, консервами, сухим кормом и даже необходимыми гигиеническими средствами – пеленками.

«Когда мы привезли помощь, нас встретили радостным вилянием хвостов. Огромное спасибо ребятам, их мамам, папам и педагогам за неравнодушие и такие важные уроки милосердия!»

– говорят сотрудники «Надежды».

На днях все собранные гостинцы отправились к своим адресатам. Волонтеры приюта признаются: такая поддержка для них бесценна.