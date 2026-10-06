У вакцины, от которой погибли сотни собак, был поддельный паспорт

В отношении производителя смертельной вакцины «Мультикан-8» возбуждено уголовное дело

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Паспорт качества на одну из серий смертельной вакцины «Мультикан-8» оказался поддельным. В связи с использованием фиктивного документа на препарат возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Москвы и Россельхознадзор начали проверку в отношении производителя лекарственного ветеринарного препарата. Проверка показала, что вакцина «Мультикан-8» была введена в оборот по поддельному паспорту качества. Поддельный документ разместили в электронной информационной системе при вводе препарата в оборот.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного паспорта качества на одну из серий ветеринарной вакцины, пишет РБК.

Уточняется, что речь идет о компании «Ветбиохим». Проверка продолжается.

Напомним, от вакцины «Мультикан-8» погибли более 300 здоровых животных. Гибель собак в 8 регионах России, а также в Москве и Санкт-Петербурге после применения этого препарата подтолкнула Россельхознадзор принять решение о приостановке обращения вакцины. Ведомство потребовало изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию этой вакцины.