Двух аистов со сломанными крыльями выхаживают в Карелии

В зоопарке в Сортавальском округе появились новые пернатые подопечные

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Два аиста Ярик и Марго восстанавливаются в Карелии. В конце лета их привезли в Сортавальский округ в местный зоопарк.

Птицы находились в тяжелом состоянии, у них были переломы крыльев, травмы плечевых суставов, аисты были сильно истощены. Ветеринары из Петербурга после осмотра птиц пришли к выводу, что они не смогут полноценно летать, а вернуть в естественную среду обитания их невозможно. Представители фонда защиты животных «Аист Яша» передали птиц в Карельский зоопарк.

Аистов поселили в просторный вольер, подобрали специальное питание и предоставляют необходимое лечение. В зоопарке говорят, что Ярик и Марго чувствуют себя хорошо и делают попытки взлететь.

По сообщению зоопарка, в Карелии аисты никогда не обитали, поэтому они стали особенно интересны посетителям зоопарка.