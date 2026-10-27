Леса и недра Карелии заинтересовали инвесторов из Китая

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 27 октября в 2006 году

фото «Петрозаводск говорит»

На базе беломорского предприятия ровно 20 лет назад собирались открыть новое производство по изготовлению мебельной плитки. Таковы были первые переговоры Карелии с Китаем. О договоренностях уже было известно до поездки делегации из нашей республики в Пекин.

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Представители правительства и бизнес кругов участвовали в Днях СЗФО в КНР, в рамках которых удалось провести множество презентаций разных субъектов РФ, в том числе Карелии. На одной из них министр промышленности и природных ресурсов РК Сергей Денисов рассказал о направлениях, где были бы возможно привлечение инвестиций из Китая: «Первый проект – это строительство ЦБК на лиственной древесине, для этого есть и ресурсы, есть и люди, с площадкой мы бы могли помочь китайцам определиться. Мы рассчитываем на то, что пока мы приглашаем китайских инвесторов, уже проинвестировать этот проект, либо кого-то еще привлечь – то есть запустить процесс переработки лиственной древесины на территории Карелии. Второй проект, с которым я выступал – разработка Пудожгорского железо-титанового-ванадиевого месторождения. У нас есть такое месторождение под Пудожем, куда могли бы прийти китайские инвесторы».

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В выходные жильцы домов на улицах Балтийской и Парфенова вышли на субботник. Кукковчане вместе со своей Управляющей компанией «Этрон» продемонстрировали, как можно решать свои проблемы сообща. На субботниках обычно убирают мусор с дворовых территорий, собирают опавшие листья. Но в одном из кукковских дворов этим решили не ограничиваться. Инициировала тот субботник НКО «Горожане и дом». Жильцы домов №№2, 4, 6 с Парфенова и №№17 и 19 с Балтийской вместе с с сотрудниками УК решили изменить свой двор.

«Мы определили объемы работ – это установка урн, досок объявлений. Определили места парковки для автомобилей, ограждения, чтобы машины не ездили по детской площадке», - сообщил Игорь Артебякин, который поначалу возглавлял «Этрон», а затем пошел на повышение.

«Дворы приводятся в порядок, двери, подъезды, - перечислила Мария Левина, которая жила на Балтийской. – Детские площадки устанавливаются. Могу только пожелать работать активнее и нашим людям, и «Этрону»!»

Коммунальщики тут не подвели – предоставили инвентарь, материалы для субботника, сами приняли непосредственное участие. «Народу мало собралось, к сожалению, погода подвела, - считал заместитель директора «Этрона» Павел Старостин. – Но кто хотел, все-таки тот вышел и помог». Такие дни, когда жители благоустраивают свой двор, не так уж часты, чтобы их игнорировать. Проявить заботу о том месте, где сам живешь, где гуляют твои дети и внуки – это приятно и полезно.

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На базе Всероссийского общества автомобилистов прошли соревнования среди людей с ограниченными возможностями, которые много лет сидят за рулем. Проведению соревнований не помешал даже проливной дождь.

Там все было ровно так, как учили в автошколе. Участникам состязаний, а это были люди, чьи возможности здоровья ограничены, никто поблажек не делал. По словам организаторов заездов, на автодроме, они могли с лихвой дать фору другим автолюбителям, у кого проблем со здоровьем не наблюдалось.

Каждому участнику дали по пять заданий, за качеством исполнения наблюдали судьи.

«Эстакада, змейка, парковка, заезд в бокс задним ходом, разворот в квадрате», - перечислил Петр Вишневский, один из организаторов.

Витольд Новожицкий сидел за рулем автомобиля с ручным управлением более двадцати пяти лет. Когда-то ездил на «Запорожце», потом пересел на «Оку». Он утверждал, что навыки вождения нужно повышать постоянно. Инвалидов на дороге уважать перестали, к сожалению.

«Соревнования дают нам снова «покрутиться». Опыт новый нужен, а то мы подзабыли – просто ездим по улицам. И плотность большая там сейчас, стало много машин на дорогах», - сказал Витольд Новожицкий.

На дорогах Петрозаводска в те годы ездило около ста машин, оборудованных специально для инвалидов. По сравнению с другими водителями, инвалиды оставались самыми прилежными – это отмечали сотрудники ГИБДД, пришедшие на соревнования.

«Если проанализировать статистику ДТП по республике, то число инвалидов среди них практически отсутствует. Это самая ответственная категория граждан», - сказала Людмила Самсонова, старший лейтенант ОГИБДД Прионежского района.

Чтобы на будущий год на соревнования приехало еще больше участников, дату заездов планировали перенести на сентябрь. Иначе, как сказали, организаторы, к концу октября автомобилисты с ограниченными возможностями успевали поставить машину на зимовку в гараж и на автостоянку. Зимой инвалиды не ездили, их небольшие машинки просто не могли пройти по дворам, которые у нас от снега чистили крайне редко.

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Таким было 27 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности