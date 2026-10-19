Поднебесной предложили продукцию предприятий Карелии и руку дружбы

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 19 октября в 2006 году

фото «Петрозаводск говорит»

Китайскую народную республику ровно 20 лет назад решили познакомить с Северо-Западом России. В Китай тогда выехала большая делегация, более ста человек. Возглавил делегацию полномочный представитель Президента России в СЗФО Илья Клебанов. В состав делегации попали представители Карелии – это руководители крупнейших предприятий республики и Министерства экономики, а возглавил нашу делегацию глава РК Сергей Катанандов. Накануне вылета он рассказал: «Наша главная цель – это продвижение на китайских рынок наших товаров. Это в первую очередь продукция лесопромышленного комплекса, продукция «Петрозаводскбуммаша». И второе – привлечение инвестиций, партнеров из Китая к нам. На территории Карелии за последнее время побывало несколько китайских фирм, которые предлагают нам разного рода проекты. Вот мы хотим убедиться, что это интересно государству, и интересно тем, кто может инвестировать проекты с китайской стороны – предпринимателям с серьезными деньгами. Мы готовим презентацию, большой объем документов везем – настроены очень серьезно. Я уже говорил – нам нужны новые идеи, новые предприятия, новые партнеры».

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В нулевые годы историю, географию и политические науки в ряде вузов страны преподавали на французском языке. Существовала и программа повышения квалификации для педагогов неязыковых дисциплин. Семинар, посвященный тому, как совершенствовать эту систему преподавания, проходил в течение четырех дней. По приглашению Карельского педуниверситета (где французский преподают на инязе) семинар посетил посол Франции в России господин Жан Кадэ.

В санатории «Белые ключи» четыре дня звучала французская речь. Обсуждения, лекции, общение – все без переводчика. Директор департамента преподавания языков из университета в Страсбурге и педагоги КГПУ, эксперт при ЮНЕСКО и преподаватели экономики, социологии, географии из многих городов России – все они понимали друг друга. А говорили об очень важном – как совершенствовать преподавание неязыковых дисциплин на иностранных языках. Значение этого форума не осталось без внимания посла Франции.

«Посол – это высокая, знаковая фигура, это дипломат мирового уровня, и вдруг он сегодня вместе с нами в «Белых ключах» совершенно по-доброму, открыто разговаривал с учителями. И главное, что он говорил о том, о чем мы редко говорим – о том, как важен язык для социально-экономического развития мира вообще, и для экономики России в том числе», - сказала министр образования РК Галина Разбивная.

Наши учителя внесли хорошие предложения. К примеру: у нас есть статус лицея, гимназии, школы с углубленным изучением французского языка. Нужен статус школы двуязычного образования, где бы вели преподавание на французском нелингвистических дисциплин.

«Я еще никогда не был в Карелии. Я открыл замечательную природу, во-первых. Люди очень теплые, очень приветливы. Мне кажется, что мы будем очень конструктивно работать в республике», - заверил господин Жан Кадэ.

Посол Франции в России дал высокую оценку семинару, отметив благотворный результат многолетних побратимских связей Ла-Рошели и Петрозаводска.

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Пять историй о Краеведческом музее рассказала выставка, которая открылась в здании на Круглой площади. Музей отмечал в 2006 году 135-летие, и организаторы выставки решили показать первые, самые древние экспонаты, которые появились в его коллекции.

В центр экспозиции поместили уникальный женский каргопольский костюм работы 18 века. По словам сотрудников музея, он выставлялся в Петербурге в 1902 году. Можно было увидеть на выставке и предметы быта. Например – пряничную доску, с помощью которой на прянике делали узорный оттиск. Она была сделана еще в 17 веке! Одним словом, у каждого экспоната была удивительная долгая история, которая в свою очередь переплеталась с историей самого Краеведческого музея.

«Предметы, связанные со старообрядческой культурой, возраст которых больше 200 лет, есть даже предмет, возраст которого 300 лет. Посетители смогут познакомиться с каждым предметом даже без экскурсовода, потому что вся информация дана в подписи рядом», - сообщила Екатерина Логвиненко, куратор выставки «Пять историй о музее».

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Таким было 19 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности