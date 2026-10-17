К юбилею известный коллектив Карелии потребовал обновить свое здание

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 17 октября в 2006 году

фото стопкадр

В октябре у государственного ансамбля «Кантеле» день рождения. Ровно 20 лет назад кантелисты отметили 70-летний юбилей. Кстати, праздновать артисты решили не дома. А на самых престижных площадках Москвы. И они это заслужили!

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Последние репетиции кантелисты проводили в своем родном здании на площади Кирова. И пока все были на месте, с творческим коллективом встретился и поздравил Глава Карелии Сергей Катанандов. Пользуясь случаем, артисты тут же поставили ему на вид – вот, полюбуйтесь, в каких условиях репетируем свои программы. Губернатор обещал, что вскоре и это старинное здание будет капитально отремонтировано. Но коллективу было обидно – у ансамбля, который они называли «визитной карточкой» республики, не было своей сценической площадки, где бы артисты могли презентовать свои программы. Поэтому новые программы «Кантеле» знали лучше за пределами Карелии. С «Вепсскими фантазиями» они недавно вернулись из Беларуси. На очереди была Москва. Там, в рамках празднования 70-летия коллектива, артисты должны были представить свои лучшие программы. «Конечно, для нас большая честь иметь такой ансамбль, - подчеркнул Сергей Катанандов. – С другой стороны, ансамбль нуждается в нашей поддержке. И нужно это здание перестраивать. Это будет последний такой проект на этой площади».

Директор ансамбля Лилия Степанова показала уже готовый проект реконструкции здания. Был запланирован даже свой зал для выступлений, правда, совсем небольшой – на сто мест. Когда ремонт будет окончен, мы распишем свои концерты на пять лет вперед – радовалась директор

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В выходные в Петрозаводске состоялся «Зеленый» праздник. Спонсор подарил столице Карелии деревья, которые смогли посадить все желающие.

Чай в термосах, дополнительные рукавички и шапочки потеплее – это нужно было захватить самим. И все же в то дождливое воскресенье были созданы максимально теплые условия для того, чтобы на Аллее 300-летия Петрозаводска вновь были высажены деревья. Петрозаводчане смогли посадить 38 вязов и кленов. Бюджет города не пострадал, оттуда на эту акцию не было взято ни копейки. Но поддержал акцию городской центр по благоустройству и озеленению – профессионалы, которые по многу лет занимаются высаживанием и уходом за зелеными насаждениями в городе могли дать хороший совет и проследить за процессом.

И для взрослых, и для детей посадка дерева стала радостным и значимым событием. Приходили на акцию семьями. Елена и Владимир Стафеевы сказали, что обязательно будут навещать свой вяз: «Главное, чтобы оно прижилось. И приносило нам радость и тень в жаркий день». К акции присоединились и жители соседних дворов. Акции такие нужные – тогда город станет красивее, в один голос утверждали участники событий. «Мы выполняем жизненную программу, - сказала Оксана Иевлева. – Родили детей, теперь сажаем дерево. Осталось построить дом! И будет все хорошо». Все участники получили сертификаты на память. Будет жаль, если несознательные горожане поломают молодые деревца. Но организаторы заверили, что они в любом случае будут проводить такие акции два раза в год – осенью и весной.

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В столице Карелии организовали Школьную баскетбольную лигу. В выходные состоялись три первые игры. Участники Лиги, а это сборные команды восьми школ Петрозаводска, собирались играть по будням – каждую среду и четверг. До мая планировалось провести 70 матчей.

В ДФК открытие было торжественным. Выступили художественные гимнастки из ДЮСШ №1, а также команда «Фристайл». Парад участников Лиги принимал Глава Карелии Сергей Катанандов, он же Почетный президент баскетбольного клуба ветеранов «Карелия». Долгое время губернатор сам играл в этой команде: «У нас самые высокие достижения – это команда как раз того возраста, с которыми я играл. И даже давал добро играть на Чемпионате Европы и мира. На Чемпионате мира наши ребята были третьими. Совсем недавно был Чемпионат Европы, там они стали вторыми. И это безусловно основа тому, чтобы и молодежь к такому стремилась».

Именно баскетбольному клубу «Карелия» принадлежала идея создания Школьной лиги. Тот случай, когда инициатива пошла снизу.

«Ребята, которые в детстве занимались, выросли, стали взрослыми людьми. И им небезразлична судьба нынешнего поколения», - сказал Владимир Федосов, учитель физкультуры школы №46. Владимир Викторович победил в конкурсе «Учитель года».

Его воспитанники стали участники Лиги, и в тот день сыграли с 13-й гимназией. А первыми сыграли ребята из 27 и 39 школы. Игра была интересной и напряженной с самого начала. В результате всего одно очко решило исход игры. Со счетом 45:44 победила школа №27. В тот день успели провести матчи шесть команд. С октября по апрель нужно было успеть провести порядка 70 встреч.

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Таким было 17 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности