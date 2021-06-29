В Петрозаводске заложили добрую традицию на годы, но обидели дворника

Перед Днем города в пойме реки Неглинки был установлен памятный знак на Аллее в честь 300-летия Петрозаводска, которое в 2001 году только собирались отмечать через два года. В нашей рубрике мы уже рассказывали о том, как благоустраивали бывший пустырь в пойме реки. Буквально за два месяца он превратился в уютный уголок со скамейками, фонарями и ажурными мостиками. Все это благолепие возникло благодаря народному энтузиазму. Почти все строительные организации города и многие фирмы приложили руку к благоустройству аллеи. И в общей сумме, по сообщению пресс-службы мэрии, вложили в строительство 2 миллиона 200 тысяч рублей. Мэр Петрозаводска Андрей Демин, однако, почему-то назвал сумму чуть не в половину меньшую: «Как мы и планировали порядка 700 тысяч рублей вкладывается городских денег, и больше миллиона рублей — это деньги, материалы, труд спонсоров, которым мы сегодня говорили слова благодарности».

По словам Андрея Демина, несмотря на торжественное открытие благоустройство аллеи к 300-летию Петрозаводска еще не завершено: «Мы предполагаем осенью, когда позволит погода, организовать посадку деревьев. Более того — предлагаем, чтобы любой петрозаводчанин мог посадить дерево «своего имени», дерево той породы, которая ему больше нравится. Мы организуем саженцы. Работа тут не закончена». С тех пор тут было впоследствии посажено много деревьев руками горожан.

С тем, что дело нужно довести до конца, были согласны и горожане, которые на церемонии открытия впервые поглядели на новую аллею. Они говорили о том, что придется в порядок привести и ближайшие домики, чтобы они не создавали контраст. На фоне красивой аллеи беспорядок стал больше бросаться в глаза. Зато жителей близлежащих домов радовало, что столь любимую местной детворой и их мамами детскую площадку с качельками со всех сторон окружили клумбами и газоном. Жаль, что забыли к ней дорожку проложить.

В городе к празднику подвели и итоги конкурса на лучший двор. Большие начальники приехали на улицу Льва Толстого. И похвалили жителей за то, что они так ревностно соблюдают чистоту в своем дворе. Но самого главного человека в этом деле — дворника — не отметили ничем за его отличную работу. Хотя еще буквально за пять лет до этого лучших работников метлы и лопаты приглашали в мэрию, чтобы наградить!

Церемония награждения «Лучшего двора города» была назначена на одно время, а прошла в другое. И поэтому все подтянувшиеся туда журналисты обнаружили пустой двор. Большие начальники уже оттуда уехали. Тамару Александровну Ильину, хранительницу этого двора, поздравили кое-как, наспех. Остались во дворе дети, которые души не чаяли в тете Тамаре. Именно так они называли своего дворника: «Она очень хорошая у нас. Она не просто двор убирает хорошо. Она и красит... Ну все делает».

Тамара Александровна уже шесть лет убирала этот двор. Некоторых его жильцов знала с пеленок. На ее глазах росли не только дети: «Я тут всех знаю. Даже собак всех!» За годы, когда Тамара Александровна, до этого работавшая в детском садике, убирала двор по улице Льва Толстого, 16, она научилась работать так, что другие дворники ей могли бы позавидовать: «Зимой у меня голый асфальт, снега нет. Все взрослые, пожилые — все очень довольны. Даже вот эта «деревяшка» напротив, они наблюдают за мной и говорят — это единственный дворник нормальный», - с гордостью говорила о своем труде женщина.

Покрашенные заборчики, посаженные цветы, яркая и ухоженная детская площадка — это все дело рук Тамары Александровны. Праздник, который устроили городские власти — ее. Но почему тогда лучшего дворника города ничем не отметили? Было видно, как расстроена Тамара Ильина. Конечно, не ради наград работают такие честные труженики, как она. Но тем более хочется, чтобы они были поощрены. Дорогие читатели, не забывайте хвалить и говорить спасибо тем, кто честно работает! Казалось бы: такая малость. А у человека душа запоет.

В 2001 году в Петрозаводске вновь появился Губернаторский сад — столетие спустя. Сажать деревья не пришлось, ведь появился он на месте Парка пионеров, который тут существовал более 70 лет, и в свое время тоже появился на месте Губернаторского сада. Как восприняли петрозаводчане это переименование? Это пытался понять журналист телеканала «Ника Плюс», чьим архивом мы пользуемся при подготовке нашей рубрики.

Возможно, наши прадеды и прабабушки гуляли по Губернаторскому саду под музыку оркестра. Эту традицию попытался возродить мэр Петрозаводска Андрей Демин. В саду состоялись театрализованные гуляния под оркестр. Отрядов молодых ленинцев, то есть пионеров, в городе к тому времени не наблюдалось. И многие согласились с тем, что и свой парк несуществующим детям уже не нужен. Но отнеслись горожане к переименованию неоднозначно. Кто-то считал, что стоило вернуть дореволюционное название, вернуться к своей истории. Кто-то считал, что вопрос сложный — ведь и от самого Губернаторского сада здесь мало что осталось. Кстати, в том году на аллее еще стоял бюст Ленина, а не скульптура Державина, которую установили гораздо позже. Некоторым было обидно, что у детей (хоть они и не пионеры) не осталось в городе даже номинальной «собственности». Можно по-разному оценивать произошедшее тогда событие. То ли это был шаг вперед в нашем сознании, то ли шаг назад.

Таким было 29 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото grani.lv)