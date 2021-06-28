Открытие уникальной достопримечательности Петрозаводска было омрачено

Накануне Дня города ровно 20 лет назад в Петрозаводске произошло событие европейского масштаба, как утверждали его устроители. Открылся уникальный музейный порт «Петровская гавань» (мы недавно рассказывали о ней в нашей рубрике). Второго такого морского порта не было не только в нашей стране, но и во всей Европе, уверяли горожан. Плавучий музей назвали по имени Петра Первого, основателя нашего города, и он (в гриме, разумеется) сам пришел на открытие.

Все экспонаты гавани в свое время бороздили морские просторы — южные и северные. Коч «Помор» был построен как реплика парусно-гребного судна 15 века. Он самым первым в стране отправился в арктическое плавание на Шпицберген — по традиционным маршрутам поморов. Побывал карельский «Помор» на Аляске, на Чукотке, в Канаде.

«Мы его подняли на этот пьедестал, чтобы показать, откуда шли судостроительные и морские корни нашей России. Оттуда — с Севера»,

- сказал на открытии Виктор Дмитриев, президент клуба «Полярный Одиссей».

Ладья «Любовь», не единожды ходившая в плавания по южным морям, модель древнерусского военного судна 9 века. Три ладьи, названные в честь православных великомучениц Веры, Надежды и Любови, были построены на петрозаводской верфи для похода «Из варяг в греки». Посетители «Петровской гавани» могли не только осмотреть уникальные суда, но и пойти под парусами. На борту купеческой ладьи «Святитель Николай» можно было почувствовать себя настоящим мореходом. А совершить романтическую прогулку под алыми парусами можно было на ботике «Мария».

Музей знакомил с морской историей города Петра. Были свои реликвии и на борту уникального плавучего ресторана «Ковчег Одиссеев». Обещалось, что его посетители смогут стать непосредственными участниками театрального действа. Для этого им собирались выдавать костюмы и реквизит. Вы бывали внутри на «Ковчеге»? Пишите в комментариях!

Но не успела «Петровская гавань» открыться, как у нее возникли проблемы. А точнее проблемы появились еще до ее открытия. Городские чиновники долго отказывались давать разрешение на работу кафе, входящего в комплекс исторического порта. Даже перед самым Днем города было непонятно — будет оно все-таки работать или нет. О том, что в Петрозаводске появилась новая достопримечательность, сообщили не только местные, но и центральные СМИ. Первые посетители успели осмотреть выставленные на понтонах возле набережной реплики старинных судов. Об их походах по морям, омывающим берега не только Европы, но и Северной Америки, все желающие могли узнать в музее.

А вот смогут ли они пообедать в кафе, было неизвестно. Во всяком случае еще за день до праздника заместитель начальника милиции общественной безопасности Андрей Дедиков утверждал, что устроители таверны не получили разрешения на организацию общественного питания: «До настоящего времени таких документов не было предъявлено, руководству Морского центра об этом известно. Но они пошли на такой шаг, как поднятие общественного интереса к этой проблеме. Я так думаю, чтобы как-то оправдать свою нерасторопность, наверное».

Пожарные отказывались давать разрешение на открытие кафе, потому что в нем отсутствовал запасной выход. Нужен ли он — можно судить на примере недавнего пожара в баре «Метро» (если бы не запасной выход, персоналу бы угрожала гибель). Несмотря на уверенность одного из сотрудников городской милиции в том, что таверна официально закрыта, на борту ковчега вовсю шла подготовка к ее открытию.

Встреченный журналистами руководитель проекта Виктор Дмитриев заверил, что все необходимые для работы заведения разрешение уже имеются, и что его торжественное открытие состоится. Чем там дело кончилось с документами, мы не знаем. Знаем только, что кафе все же открылось и работало все лето. А вот с нарушениями или нет — это могут рассказать только его организаторы. Если захотят.

День города тогда был любимым праздником петрозаводчан. Его начали отмечать широко не так уж давно — в 1994 году. С каждым годом его старались сделать все масштабнее, все интереснее, но он постоянно омрачался одним обстоятельством — в местах гуляний не были установлены туалеты. В 2001 году мэрия попыталась решить эту проблему. Чем ярче светит солнце в день города, тем старательнее горожане заливают жажду — квасом, минералкой и пивом. Таково уж несовершенство человеческого организма, что рано или поздно употребленные напитки просятся наружу. Расставаться с ними большинство граждан предпочитает в интимной обстановке.

Но уединиться на набережной было не так-то просто. Остро ощущалась нехватка «зеленых кабинок». В 2000 году их было всего три штуки. К ним стояли внушительные очереди. Неудивительно, что прибрежные кусты быстро превратились в один большой общественный туалет. Тем более, что по мере поглощения гуляющими пива, всякие условности волнуют их все меньше. Как пояснили в мэрии, в 2001 году поголовье туалетов на набережной увеличится в два раза. К прошлогодним трем кабинкам добавились еще четыре. Их изготовила петрозаводская фирма «Ахто-пласт». Каждая обошлась городскому бюджету в 18 тысяч рублей.

Еще два туалета открылись в Парке культуры и отдыха. Двери одного из них украшала малоприятная надпись: «Туалет платный. Два рубля». Однако рядом с зеленой будкой не было никого, кому можно было бы вручить эти рубли. Может быть, билеты на этот «аттракцион» продавались в кассах парка? Кто помнит?

Власти обещали, что все остальные туалеты, установленные в городе, будут работать бесплатно. На площади Кирова установили две кабинки, и еще по одной — в Песках, на улице Еремеева и в пойме реки Лососинки. В кустах у Студенческого бульвара тоже появилась кабинка. Всего ко Дню города установили 14 дополнительных туалетов. Это по одному на каждые двадцать тысяч жителей Петрозаводска.

Таким было июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.