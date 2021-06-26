Норвегия сделала подарок Петрозаводску ко Дню города

Подготовка ко Дню города, который 20 лет назад в Петрозаводске прошел 30 июня, шла полным ходом. На набережной по традиции к празднику воздвигли очередной скульптурный шедевр. На этот раз из норвежского города Мо-и-Рана, одного из семи городов-побратимов Петрозаводска (на тот момент). В 2001 году компанию Дулутским «Рыбакам» составили шесть стройных норвежских барышень. Железные парни с суровыми лицами, прибывшие из заморской Америки в качестве презента ко Дню города в 1991 году первыми украсили собой Онежскую набережную. Спустя десять лет оригинальная композиция под названием «Место встречи» завершила галерею скульптур-подарков от семи дружественных городов.

Впервые за 10 лет авторами эскиза стали две женщины — скульпторы из Норвегии. Их творение символизировало встречу равных городов. По их мнению, город — не мужского рода, а женского! А потому новая скульптура представляла композицию из шести женских фигур, протягивающих навстречу друг другу руки. И тем самым — образующие символические ворота, за которыми человечество ждет мир равенства и согласия. Авторы вынашивали свой замысел с 1992 года. И в первоначальном варианте эскиза, присланном в Петрозаводск, женщин было всего две. Позже их стало четыре. В конце концов авторы остановились на шести.

Причем, на их взгляд композиция, вырезенная из листа стали со следами сварки должна была иметь первозданный, неокрашенный вид. Более того — и ступени, и сами девушки, по замыслу творцов, должны были быть ржавыми. Но на свой страх и риск на заводе «Стройтехника», где изготавливали стальных девиц, их покрыли грунтовкой, иначе, по словам строителей, норвежское творение «не впечатляло». Еще и поднятый сплетенные руки зачем-то выкрасили в зеленый цвет, чему публика больше всего удивлялась. Наши строители всегда все лучше художников знают, это уж точно. Традиция у нас была в те годы такая: мы отправляли проекты в города-побратимы, и их там ставили, как умели, а в ответ европейские города присылали свои чертежи, и уж наши умельцы воплощали их в жизнь. Торжественно открыли памятник в День города.

В дни памяти погибших в Великой Отечественной войне еврейское кладбище на улице Красной возле Екатерининской церкви было осквернено. На могилах появились фашистские символы. В годы Второй мировой войны именно еврейский народ подвергся самому страшному геноциду.

Национальные чувства почти полутора тысяч евреев, проживавших в Петрозаводске, были оскорблены. На еврейском кладбище появилась свастика и оскорбительные надписи. Первые акты вандализма в этом месте относятся еще к 70-м годам. Тогда это кладбище было отделено от православного. Появлялись здесь вандалы и за два года до этого, то есть 22 июня 1999 года, в День памяти жертв войны. Тогда они так же оставили на арке фашистскую свастику.

«Я думаю, что эти надписи, оскорбляющие национальное достоинство евреев, больше всего задевают все ж таки не евреев. А тех, кто это пишет, и тот народ, который позволяет в своей среде воспитывать таких людей», - сказал председатель еврейской общины Дмитрий Цвибель.

Дмитрий Григорьевич хотел бы, чтобы виновные были наказаны, и чтобы справедливость восторжествовала. Но сделать это было не так просто: «Милиция, конечно, принимает вежливо такие заявления, обещают разобраться. Но результатов обычно никаких не дает». По всей видимости, и на этот раз вандалы, осквернившие кладбище, остались безнаказанными. За такое преступление Уголовный кодекс предусматривал до трех лет лишения свободы.

И еще о местах памяти! Легендарное имя Элиаса Леннрота, составителя карело-финского эпоса «Калевала», известно в Карелии всем. Накануне Дня города состоялось открытие памятного знака. Любимый многими петрозаводчанами сквер с фонтанчиком на пересечении улиц Кирова и Куйбышева до того дня был безымянным. Это место называли по имени фонтана «Калевала». Однако, какая же «Калевала» без его создателя? - решили в мэрии Петрозаводска. Ведь именно Леннроту мы обязаны тем, что наш национальный эпос был собран по крупицам. Потому и скверу решили присвоить имя финского собирателя фольклора. Кстати, в центре Хельсинки тоже есть сквер имени Леннрота. А в 2001 году он появился и у нас. Под мелодичное звучание кантеле и выступление карельского народного хора был открыт памятный знак. Он был выполнен на заводе «Петрозаводскмаш» по эскизу Николая Тришкова, на тот момент он был главным художником города, в администрации тогда была такая должность.

Таким было 26 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.