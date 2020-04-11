Скульптуру из Петрозаводска отправили в подарок финскому городу

Художники и архитекторы столицы Карелии подвели итоги конкурса проектов памятника, который летом 2000 года собирались установить в финском городе-побратиме Петрозаводска — Варкаусу. Была выбрана экономичная, символичная, а главное — отвечающая всем требованиям принимающей подарок стороны скульптура с названием «Узел Дружбы».

Этот узел завязал Александр Ким, который уже в то время стал известен горожанам благодаря своим ледовым изваяниям на набережной. То есть «Волна дружбы», докатившаяся к нам в Петрозаводск из Финляндии в 1997 году, пошла вспять. Когда-то работники «Петрозаводскмаша» корпели над побратимским памятником из страны Суоми, который в народе, впрочем, называется не «волной», а «зубами». Теперь же финские специалисты-металлурги должны были начать работу над ответным подарочным монументом из столицы Карелии. В феврале был объявлен конкурс на лучший эскиз, и вот жюри, состоявшее из известных архитекторов, дизайнеров и художников города, наконец-то назвало победителя. Им стал Александр Ким из «Карелпроекта» и его скульптура «Узел Дружбы».

Главный художник города (в те времена в мэрии была такая должность) Николай Тришков отметил: «Она отвечает всем условиям, тем, которые поставили перед нами финны. А именно: у них уже готов декоративный бассейн на площади. Кстати, эту площадь окаймляет улица Петрозаводская, и требования у них были к монументу: чтобы он был декоративным, из долговечных материалов». «Узелок» поехал летом в Варкаус, с которым наш город был побратимом на тот момент вот уже как 35 лет. Крепкий, не очень дорогой, а главное — такой, какой нужен принимающей стороне. Автор сам отправился в Финляндию следить за работой. А делегация из Варкауса — наоборот. Ведь было решено 35 лет побратимских отношений отметить в Петрозаводске. В конкурсе участвовало 24 проекта, многие из которых не оставили равнодушным жюри.

«Если у нас возможности города позволят, то мы в дальнейшем часть этих работ с согласия авторов попробуем использовать в городской структуре», - отметил Тришков. Мечтой художников и архитекторов было сделать проспект Карла Маркса пешеходным. И по его обочине возвести скульптуры героев Калевалы вместо бывших «Героев труда» (стояла в советские годы такая галерея в этом месте). Но это в далеком будущем. А уже летом 2000 года новый памятник обещал украсить набережную — по традиции ко Дню города. На этот раз Нойбранденбург собрался дарить нам свое «Небо в алмазах и созвездиях». Так что нам предстоял еще один щедрый обмен «нержавеющей дружбой».

Побратимские и культурные связи крепнут подчас на фоне общих корней, национальных традиций и древних обычаев. Пожалуй, никто не удивился бы, если мы еще с кем-нибудь породнились, найдя общее в культуре народов на 5-дневном фолк-марафоне. Его в 2000 году впервые организовал Центр музыкальных инициатив «Мюллярит» совместно с министерством культуры РК. Это получилось поистине колоссальным событием. Если кто-то опасался, что 5-дневного марафона ему не одолеть, то можно было начать прямо с гала-концерта, которым вопреки всем традициям этот фестиваль стартовал 16 апреля. Именно там можно было определиться в пристрастиях и выбрать наиболее интересный для себя коллектив (которые потом все поодиночке выступали на разных площадках).

Правда, сделать выбор было очень трудно. Достаточно сказать, что на сценах ДК «Машиностроитель» и Муздрамтеатра свои концертные программы представили цыганский ансамбль «Лойко», питерский девчачий коллектив «Бабслей» (позже переименованный в «Ива-Нова»), московская команда «Фарландерс», и список можно очень долго продолжать. Музыкант группы «Мюллярит» Александр Быкадоров пояснил: «Мы, конечно, выбирали исполнителей по принципу: современная это народная музыка или это та советская «клюква», которой пичкали народ все эти 70 лет. Вот если это не «клюква», то милости просим к нам». Параллельно взрослому марафону в Карельском центре народного творчества, который в те годы располагался в легендарном здании на Гоголя, 6, в Доме крестьянина (который затем сгорел вследствие поджога), прошел и его детский вариант. То есть интересно было всем. Кстати, необычайный интерес к фестивалю проявили СМИ. Его организаторы заручились поддержкой не только местных, но и столичных газет, телеканалов и радиостанций. Слава о марафоне прогремела по стране, и до такой степени, что некоторые, не дожидаясь приглашения, тронулись в путь.

«Автостопом к нам едет из Питера одна кельтская группа. Я еще даже не знаю, как она называется. Но они уже позвонили и сказали: возьмете вы нас или нет, а мы все равно приедем, где-нибудь поселимся и, если будет возможность — выступим», - рассказывал Быкадоров. У жителей Петрозаводска была возможность все пять дней не сходить с дистанции. Когда приглашали веселые музыканты из группы «Мюллярит», то устоять было практически невозможно.

Таким было 11 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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