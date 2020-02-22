Скульпторы Финляндии и Германии порадовали ледяным чудом петрозаводчан

Международный фестиваль снежных и ледовых скульптур в феврале 2000 года проводился в столице Карелии уже второй год подряд! Если хотите узнать, с чего все началось — то посмотрите сюжет прошлогодней давности. А на сей раз фестиваль, который в те годы пока еще не назывался «Гипербореей», собрал художников и скульпторов из Германии, Финляндии, Санкт-Петербурга, Мурманска, Каргополя и Петрозаводска. Подав заявки и преодолев большой конкурс, участники фестиваля в считанные дни превратили набережную Онежского озера в галерею искусств под открытым небом. «В фестивале я принимаю участие впервые. В Петрозаводске я уже бывал и надеюсь стать постоянным участником этого конкурса ледовых скульптур, потому что это очень красивое и увлекательное занятие», - поделился гость из Германии Бьорг. Его скульптура под названием «Сказочный шкаф» пользовалась сказочной популярностью среди детей. Зато философская композиция «Предсказатель» финских авторов заслужила единодушное восхищение профессиональных художников и скульпторов.

Вообще же фантазия мастеров при создании композиций просто не знала границ. «Называется «Бутон жизни», и тут как бы лепестки цветка, внутри там человечек, как пестик, зарождение жизни. А сбоку если смотреть — то это птица», - рассказал о своей работе Александр Ким. Многосмысловые ледовые и снежные творения — продукт кропотливой работы и мастерства. Авторы использовали самые разные сюжеты: сказочные, фольклорные, библейские, отдавая дань реализму и абстракции.

Можно только диву даваться, как такие метафизические сложности удачно воплотились в жизнь. Сами авторы считали лед и снег весьма благодатным материалом для скульптурных изысков. «Снег — это очень интересный материал, и особенно интересно именно то, что вначале его лепишь, а потом это все бесследно исчезает и остается уже лишь в памяти», - поделилась впечатлениями гостья из Финляндии. Временность льда и снега настраивают художников на философский лад. Недолговечность материала они отнюдь не считают досадным недостатком. В конце концов, говорят они, всегда можно смастерить что-нибудь новое. Вероятно, праздные зрители считали точно так же. Потому что о бренности бытия явно не думали, беззаботно предаваясь веселью. Праздничная программа развернулась по всем спектрам, и царство льда и снега не ограничилось только вернисажем. В числе народных потех были катания на коньках, купание в проруби, игры скоморохов — все то, что подводит итоги суровой зиме и настраивает на Масленичный лад.

С фестиваля в Сочи вернулась карельская команда, которую провожал туда сам тогдашний мэр Петрозаводска Андрей Демин. Хотя выступления веселых и находчивых Петрозаводчан остались за пределами досягаемости телекамер, участники команды были уверены, что показались они неплохо. Как и было обещано до отъезда, квн-щики Петрозаводска привезли-таки с сочинского фестиваля мэру Петрозаводска Андрею Демину бутылку морской воды. Которую с риском для жизни зарабатывал для городничего Дмитрий Петров, по определению команды, самый буйный ее член. За водой Диме пришлось уплыть в Черное море, 5-градусная температура которого не охладила пыл петрозаводских квн-щиков. Тем более, что, по их признанию, согреваться на фестивале никому не возбраняется. Естественно, не в ущерб выступлению. «Они пьют тогда, когда уже все сыграли, - «сдала» товарищей Ольга, поехавшая на фестиваль в первый раз. - Они таким образом расслабляются».

«Любая команда КВН без нормальной, даже жесткой дисциплины не обходится. И любой нормальный администратор следит за порядком. Если команде завтра выступать, то он всех уложит спать, проконтролирует, чтобы команда была в форме», - заявил заявил Геннадий Сараев, тогда он был председатель совета Ассоциации КВН, а сегодня детский омбудсмен Карелии. В форме команде держать себя непросто (это подтверждали привезенные квн-щиками кадры). Помимо известных соблазнов возникали и проблемы. Например, со светом и отоплением в гостинице. Но тут на выручку к не настолько находчивым, чтобы жить в холоде и темноте квн-щикам приходило руководство АМИКа, впрочем, у нашей команды АМИК особой симпатии не вызывал: «Больше всего мне не понравилось отношение АМИКа к командам, возникает впечатление, что они организуют весь фестиваль, чтобы заработать деньги». Претензии к АМИКу сводились к тому, что обещанные семинары, гала-концерт и тому подобные приятные вещи приходилось добывать с боем. Но петрозаводчане оказались людьми пробивными: «Если команды сами брали за грудки, то удавалось чего-то добиться. Наша команда смогла хоть что-то получить».

Помимо борьбы за блага нашим юмористам пришлось потратить нервы и во время представления. У них сломался мини-диск, та самая «фанера», без которой никуда. Тут-то они и проявили чудеса находчивости и даже запомнились своими шутками: «Мы все починили и во второй раз вышли на сцену. И вот эта шутка «а дедушка где спит» почему-то прошла на ура. К нам подходили, не помнили, откуда мы, но помнили про нашего дедушку». Все это подвигло жюри и руководство фестиваля обратить благосклонное внимание на нашу сборную, она получила доступ в Северо-западную лигу, пару-тройку раз победив в которой, можно получить билет в Высшую лигу, сразиться со знаменитостями. «Отрадно то, что команда не сама попросилась, а к команде подошли и предложили: мы бы хотели, чтобы вы играли у нас», - гордился Сараев. А выбор, однако, был велик. Зарегистрировались в 2000 году в Сочи 340 команд, 100 из них даже не решились выступить. Все равно — убойное количество квн-щиков навело нашу сборную на мысль, что фестиваль — это мясорубка. По сему поводу было тут же созвано собрание всех команд КВН Петрозаводска и районов, чтобы организовать в марте свой республиканский фестиваль «Кофемолка», которая открыла чемпионат. Его победитель в следующем году должен был отправиться в Сочи бороться с волнами Черного моря, добывая драгоценную морскую воду для нашего градоначальника.

Таким было 22 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.