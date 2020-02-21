Контрольная ревизия в районе Карелии выявила колоссальные нарушения

Очередной скандал назревал в Олонецком районе Карелии ровно 20 лет назад. Если вспомнить, то в марте 1999 года там вообще сложилась чуть ли не «революционная ситуация», вплоть до того, что там всерьез собирались выразить недоверие главе района Василию Попову и снять его с руководящей должности. А в феврале 2000-го года контрольно-ревизионное управление министерства финансов РК и прокуратура закончили проверку хозяйственной и финансовой деятельности администрации этого района. Материалы акта проверки пока не были опубликованы, однако то, что стало известно, позволяло депутатам районного совета говорить о нарушениях со стороны Олонецкой мэрии.

Как сообщил по телефону Василий Кондратьев, председатель районного совета Олонца, у депутатов вновь появились претензии к главе местного самоуправления Василию Попову. И основаны они были на последней проверке контрольно-ревизионного управления. Василий Кондратьев уже имел на руках краткую информацию, предоставленную КРУ Минфина о хозяйственной деятельности администрации Олонца: «Нарушения, конечно, очень большие. Достаточно сказать такие цифры: 75 тысяч недооприходаванной спонсорской помощи, которую администрация получала с ряда предприятий. Далее — идет нецелевое использование ценных бумаг, векселей — 3 миллиона 700 тысяч. Убытки от реализации ценных бумаг — 239 тысяч, а по ЖКХ — 612 тысяч».

Нарушений такого рода в официальной справке прокуратуры, по сообщению Василия Кондратьева, очень много. На счетах, предъявляемых к оплате, отсутствовала разрешительная резолюция управляющего Олонецкой волостью. Получается, что решения глава района принимал без управляющего. «Урон покруче, чем в Костомукше, - сделал вывод Кондратьев, намекая на недавний скандал. - Там главу местного самоуправления депутаты отстраняют только за то, что машину купил. А у нас тут такие дела, которые, действительно, надо сегодня ставить (на голосование)». 21 февраля в Олонце должна была пройти внеочередная сессия районного совета. В повестку дня в том числе включили и вопрос о доверии главе местного самоуправления Василию Попову. Парадокс заключался в том, что с этим предложением к депутатам обратился сам Олонецкий мэр Попов. Такой шаг Василий Кондратьев объяснил юридической тонкостью: пока у депутатов нет полного отчета прокуратуры и акта проверки, отчитываться перед ними будет тот, кого проверяли. А это, по словам Кондратьева, нонсенс. И лучше дождаться полного акта проверки, чтобы выслушать того, кто проверял.

Вот как надо работать! Меньше суток провел в Карелии миллионер из Англии Алан Джеймс Льюис. Но за это время он успел провести более 20 встреч с предпринимателями и главами местных самоуправлений Петрозаводска, Медвежьегорска и Кондопоги. Об этом и о том, как он себе представляет дальнейшее сотрудничество с Карелией, гость из Англии рассказал на пресс-конференции в Министерстве внешних связей РК. Мысль о том, что вести дела в России очень тяжело, Алан Льюис повторил несколько раз. Видимо, изо всех сил старался донести ее до местной публики. Хотя уж для нее-то это точно не новость. Тем не менее, господин Льюис работал в Карелии уже семь лет и намеревался расширять свое присутствие в республике.

По мнению карельского министра внешних связей Валерия Шлямина, он не просто наблюдает, а активно участвует во многих процессах, происходящих в Карелии: «Он вместе с нами пережил и провалы в налоговой политике, и тяжелую ситуацию 1996-го года, когда многие наши предприятия из прибыльных оказались убыточными. И пережил отказы в аренде пользования лесным участком, по различным предрассудкам. Все это было. И многое еще остается из проблем. И тем не менее, он в очередной раз здесь».

Это, по мнению министра, доказывает серьезность намерений английского бизнесмена. Алан Льюис считал, что ему уже удалось добиться определенных успехов. Принадлежащий ему кондопожский леспромхоз работал без долгов и штрафов, вовремя платил зарплаты. Предприятие производило продукцию высокого качества, пользующуюся устойчивым спросом. Заработанные в Карелии деньги Льюис предпочитал не вывозить за границу, а вновь вкладывать в местную экономику. По его словам, главное для него — получение прибыли, сохранение старых и создание новых рабочих мест. Все возникающие в ходе своей деятельности конфликты с властями Алан Льюис объяснял тем, что некоторые чиновники по-прежнему руководствуются старыми стереотипами. По мнению предпринимателя, Карелии не избежать интеграции с мировой экономикой, как не избежать жизни и работы по тем же принципам, которыми руководствуются в цивилизованном мире. Но мы сумели удивить английского миллионера, все же предпочтя идти своим путем. Видимо поэтому Льюис больше в республике не показывался. Обратите внимание на его запонки на видео — в форме лягушек. Любопытная деталь!

Таким было 21 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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Фото: utmagazine.ru