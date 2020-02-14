Беспрецедентное политическое решение было принято в городе Карелии

Депутаты городского совета Костомукши приняли ровно 20 лет назад постановление, которым прекратили полномочия главы местного самоуправления Валерия Мамонтова. Причиной послужила покупка Мамонтовым джипа стоимостью 1 миллион 300 тысяч рублей для нужд городской администрации. Что не было согласовано с депутатами. Заявление главы о том, что «европейскому городу нужен соответствующий представительский транспорт», не было принято во внимание. Претензии к своему главе костомукшские депутаты высказывали и ранее. Но последней каплей стало произошедшее в конце 1999 года событие, когда Валерий Мамонтов потратил городские средства в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей на покупку автомобиля представительского класса без какого-либо согласования с советом депутатов. Строго говоря, для этого необходимо было сначала внести изменения в уже утвержденный бюджет Костомукши. На это же нарушение закона указала и местная прокуратура.

Разговоры о том, что необходимо купить машину, в принципе велись. Однако депутаты совета соглашались потратить на это сумму в шесть раз меньше. Валерий Мамонтов заявил, что ситуация с курсом доллара менялась, и решение надо было принимать быстро. А кроме того, проплата была проведена векселем, а стало быть, на текущей выплате зарплат бюджетникам и на погашении долгов это, по его мнению, никак не сказалось. Глава района был уверен, что это оптимальный вариант. Однако, депутаты не согласились с Мамонтовым. По их словам, в Костомукше даже векселями не выделяются в необходимом объеме средства на первоочередные нужды социальных учреждений. Не приняли депутаты и другой довод главы о том, что Костомукша является европейским городом, и администрация должна иметь соответствующий представительский транспорт.

«Нечего жителям города пудрить мозги. Это ваш личный автомобиль! Нельзя так говорить, что вы это делаете в интересах города. Это ваш престиж лично», - возмутился один депутат. В результате единогласно было принято постановление городского совета, в котором депутаты Костомукши прекращали полномочия главы. Валерий Мамонтов заявил в ответ, что если он совершил ошибку, то он обязуется в течение двух недель реализовать злополучный автомобиль и вернуть средства. А постановление о его отставке обещал обжаловать в суде: «Оставляю за собой право, так как я всенародно избранный глава, принять меры, предусмотренные действующим законодательством». Если же вы хотите посмотреть репортаж о градообразующем предприятии Костомукши, то можете заглянуть сюда.

В Петрозаводск вновь приехал после почти 2-летнего перерыва Борис Гребенщиков с музыкантами группы «Аквариум». Посол рок-н-ролла, как он себя называл, отыграл концерт в здании Русского драматического и Музыкального театров. На пресс-конференции он заявил, что было бы лучше, если бы организаторы предусмотрели другую площадку, на которой всем можно было бы танцевать. Строгие рамки классических кресел, обитых бархатом, не давали разгуляться петрозаводской тусовке. Зато на другую площадку вряд ли бы пришли чиновники республики, которые подарили БГ букет роз. На цветы, впрочем, раскошелились не только чиновники. Вообще, зрителей было много. Местной тусовке из неформалов пришлось превратиться в цивилизованных людей, готовых выложить за билет круглую сумму. Охраняли вход в театр злые собаки, что однако не помешало тем, кто никогда не платит, не платить и на этот раз. Концерт задерживался. Видимо, потому что публика долго не догадывалась вызвать Гребенщикова аплодисментами.

Пел Борис Борисович свои старые песни и новые из альбома «Стоп-Машина». Но расшевелить зрителя, не привыкшего к драматической обстановке театра, было сложно. Впрочем, как и журналистов, собравшихся на пресс-конференцию. Их тоже приходилось вызывать на разговор чуть ли не аплодисментами. БГ даже попросил: «Проснитесь!» Вопросы все же задавали, и самые разные. Но по заявлению живой легенды, обычные. На некоторые он вообще отвечать не хотел. Иногда из принципа, иногда оригинальничал: «Любой человек, который про блюз будет говорить, уже будет не прав по определению». Катманду, Япония, другие экзотические страны, возникающие в творчестве этого человека, любимы им «за просто так». Также и Россия. Также он сообщил, что любит все религии. А из героев — Джеймса Бонда. Последний на тот момент фильм про агента 007 считал лучше «Сибирского цирюльника». Не знал, кто такой Владимир Путин, телевидение ему было чуждо. Он его не смотрел и в него не хотел. Так же как сниматься в кино, даже у Соловьева. Вопросы о книгах вызвали у БГ затруднения: «По поводу книжек... По-моему, последнее, что я читал - «Тайная жизнь природы». Из своей жизни тайны он не делал. Рассказал, чем был занят сразу после концерта: «Мы немножко пили, немножко танцевали. Немножко веселились, а потом пришли в гостиницу и пели часа полтора». К наркотикам относился положительно: они его не тревожили. Выпивка интересовала постольку-поскольку. Например, премию 1999 года «Триумф» он пропил. Но не как раньше, а с триумфом. Понадобилось ему на это семь месяцев. Заинтересовался Борис Борисыч нашим ансамблем индийского танца «Маюри», за что был приглашен на концерт. К тому, что был назван журналом «Плейбой» одним из десятерых секс-символов мира, относился трепетно. К тому, что прошел у нас под грифом «К 80-летию Карелии» - снисходительно. Гастролировал много, курил тоже. Отдыхал во сне. Аккуратно платил налоги. И обещал, если случайно напишет гимн нашей республики, обязательно поставить в известность карельское правительство. И с почтением относился к местной группе «Револьвер»: «Группу «Револьвер» я слышал очень давно. Впечатление тогда было очень хорошее. Но это было лет 8 тому назад». О возрасте говорил неохотно. Прихода молодой шпаны, что сотрет его с лица земли, не боялся. И дал понять, что сам на пенсию не собирается. Оформил это фразой: «Не дождетесь!»

Таким было 14 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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