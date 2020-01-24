Чиновники правительства Карелии испугались обвинений в сепаратизме

Сейчас в Карелии идут последние приготовления к большому празднику — столетию республики. А вообще широко отмечать этот день стали с конца 90-х. В 1999 году впервые 8 июня прошел праздник День республики.

Кстати, тогда были заложены несколько хороших традиций, которые, к сожалению, постепенно утратили силу. Зимой же 2000 года в правительстве собрались члены оргкомитета по подготовке празднования 80-летия карельской государственности. Обсуждение первого вопроса — результатов конкурса на лучшую эмблему праздника — оказалось неожиданно бурным. Председатель комитета по лесной промышленности Сергей Кольцов посчитал факт, что подведение конкурса возложили на комитет по национальной политике, - возможностью кому-то дать основание для обвинений организаторов торжеств в сепаратизме. С точки зрения Сергея Борисовича, правильнее было бы выбором эмблемы заниматься министерству культуры.

Татьяна Калашник, бывшая тогда министром культуры РК, возразила: «Это не праздник культуры. Это праздник национальной республики Карелия. Комитет по национальной политике осуществляет национальную политику во многонациональной республике. Никаким сепаратизмом это не грешит. Это объединяющий всех нас комитет. И думаю, что в плане мероприятий вы увидите не только мероприятия министерства культуры. И правильно, что конкурс на эмблему объявлял главный в этом вопросе комитет».

В конкурсе на лучшую эмблему праздника приняли участие около сорока карельских художников и дизайнеров. Победивший вариант был предложен вниманию собравшихся. Его после окончания торжеств предполагали использовать в качестве фирменного знака на товарах, произведенных в республике. Список событий, которые должны были пройти в начале июня в связи с 80-летием республики, был весьма разнообразен. Предполагалось организовать выставку достижений народного хозяйства республики, выставку из фондов местных музеев. Планировали, что 7 июня должно было состояться освящение Собора Александра Невского, который долго восстанавливали и реставрировали. Ожидалось, что в церемонии примет участие Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй (и он действительно приезжал, только освящение храма произошло 3 июня 2000 года).

Насущной проблемой для Петрозаводска оставался городской транспорт. Положение, в котором оказалась автоколонна 1126, в которой парк машин износился почти на 100%, вызывала тревогу уже не только у руководителей мэрии. Пришлось и правительству всерьез заняться решением вопроса перевозок в Петрозаводке, так как речь шла об исчезновении муниципального транспорта. Очевидно, что столица Карелии не смогла бы в одиночку проинвестировать обновление своегоавтобусного парка, который, кстати, обеспечивал не только пассажирские перевозки в самом Петрозаводске, но и многие пригородные маршруты. Рассчитывать приходилось на помощь республиканского правительства и лично главы республики, у которого, по его собственному выражению, до этого еще «не дошли руки».

Об этом Сергей Катанандов заявил на встрече с представителями научной общественности: «Честно скажу, у меня руки не доходят. Я занимаюсь пока возрождением деревень, в расчете на то, что вы, в том числе жители Петрозаводска, научная интеллигенция, или ваши дети помогут мне. Говорю откровенно. Но мы дойдем до городских предприятий. Сейчас министерство экономики вместе с городской властью эту тему обсуждает по каждому заводу. Рассчитываю, что в темпах прибавим. Тогда можно будет говорить, что автоколонна будет содержаться за бюджетные деньги, когда у города появятся они. Сейчас я там хороших перспектив не вижу, к сожалению. Будет вот так: дотировать или просить население платить». Забегая вперед скажем, что город так и не смог содержать свое предприятие, и оно в конце концов рухнуло, на смену чему пришли нахальные маленькие маршрутки.

Таким было 24 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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