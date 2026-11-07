Двое роботов не справились с обязанностями и потеряли работу

В Китае попытались доказать, что роботы не уходят с работы, эксперимент провалился

Фото создано с помощью Алиса AI

В одном из магазинов в Шанхае (Китай) компания-разработчик проводила тестирование человекоподобных роботов. Планировалось доказать, что андроиды никогда не уходят с работы, но результаты оказались совершенно не те, которых ожидали.

На 24-часовую смену в торговую точку отправили шесть роботов. Они готовили кофе, убирали помещение и обслуживали покупателей. В какой-то момент один из роботов-уборщиков столкнулся с мусорной корзиной, потерял координацию и ушел из магазина. Нарушил трудовую дисциплину еще один его коллега – робот слишком медленно проверял полки.

Руководство магазина уволило андроидов-нарушителей, пишет Газета.ру со ссылкой на Techspot.

В итоге эксперимент провалился: роботы все же непредсказуемы и уходят с работы.