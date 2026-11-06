Остановку у вокзала в Петрозаводске снова переносят

Специалисты завершили работы на площади Гагарина в карельской столице

Фото "Петрозаводск говорит"

В Петрозаводске завершены работы по благоустройству территории на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В связи с окончанием работ в ночь на 7 ноября остановочный комплекс общественного транспорта перенесут на прежнее место ближе к зданию железнодорожного вокзала.

Водителей просят обращать внимание на установленные знаки. Пассажирам стоит учитывать изменившееся расположение остановки троллейбусов и автобусов.

Ранее сообщалось о том, что новогодние елки будут продавать в семи точках в Петрозаводске.