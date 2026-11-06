Парфенчиков поручил помочь заготовителям водорослей Белого моря

На заседании Морского совета под председательством Главы Карелии Артура Парфенчикова обсудили развитие аквакультуры, результаты научных исследований Белого моря и биотехнологический потенциал водорослевых ресурсов

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В Правительстве Карелии состоялось заседание Морского совета под председательством Главы республики Артура Парфенчикова. Центральными темами стали развитие рыбной отрасли и аквакультуры, научные исследования Белого моря и глубокая переработка водорослевых ресурсов.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина сообщила, что общий вылов рыбы за январь – сентябрь 2026 года составил 84,4 тыс. тонн – 144% к аналогичному периоду 2025 года, в том числе океанический промысел – 81,7 тыс. тонн (147%). В республике действуют 80 предприятий аквакультуры, объем выращивания достиг 33,2 тыс. тонн (120%), в том числе 21,8 тыс. тонн товарной рыбы (127,6%), а производство переработанной и консервированной рыбы выросло в 1,6 раза – до 75,6 тыс. тонн. Предприятия океанического лова продолжают строительство новых судов, завершение которого планируется к 2027 году. Кроме того, в 2026 году ООО «НПО Биомедицинские инновационные технологии» ввело в эксплуатацию завод по изготовлению детского и спортивного питания и пищевых добавок из беломорских водорослей.

Об итогах исследований Белого моря рассказала и.о. генерального директора КарНЦ РАН Ольга Бахмет. Ученые рассматривают Белое море как единый объект вместе с водосбором: изучают геологию, климат, гидрохимию и экотоксикологию, ведут работы по восстановлению популяций дикого лосося, сохранность икры при котором достигает 90–95%, исследуют антропогенную нагрузку на Соловецкий архипелаг и рекреационную нагрузку в районе петроглифов – объекта ЮНЕСКО. Совместно с Курчатовским институтом прорабатывается проект биоэкопоселений на побережье, а сами исследования координируют КарНЦ РАН и ПетрГУ – они имеют стратегическое значение для продовольственной безопасности России, развития высокотехнологичной аквакультуры и мониторинга арктических экосистем.

О результатах работы по глубокой переработке бурых водорослей рассказала доцент кафедры зоологии и экологии Петрозаводского государственного университета Наталья Сидорова. Промысловый запас в карельской части Белого моря составляет 205 тыс. тонн, при этом осваивается менее 1%. Беломорское сырье уникально по составу благодаря стресс-факторам среды – повышенному содержанию фукоидана, флоротанинов, маннита и йода. Разработана гибридная безотходная технология, позволяющая из одной партии получать до пяти востребованных продуктов – от кормовых добавок для аквакультуры до альгинатов и функционального питания; работа ведется на базе малого инновационного предприятия «Микробиом» при ПетрГУ в кооперации с ТДМ «Надвоицкий завод».

– Самое главное – мы получили научное обоснование: беломорские водоросли обладают повышенной биологической ценностью благодаря экстремальным условиям произрастания, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

По итогам совещания Глава региона дал ряд поручений. Министерству сельского и рыбного хозяйства Карелии совместно с бизнесом предстоит проработать меры господдержки заготовки и переработки водорослей – включая компенсацию затрат на оборудование, в том числе для сушки, и налоговые преференции. Планируется рассмотреть потенциал водорослевых ресурсов Белого моря во взаимодействии с Курчатовским институтом.

Глава Карелии также предложил развивать курортологическое направление – талассотерапию, лечебные грязи, водорослевые обертывания и БАДы в сочетании с шунгитом, отметив, что уникальная по солености и насыщенности микроэлементами вода Белого моря несопоставима с Балтийским, Черным и Каспийским морями.

– Все это можно превратить в здравницу, которая будет конкурировать с Черным морем. Здесь потенциал очень большой, и нам важно вместе с медиками и университетом подтверждать ресурсы Белого моря с точки зрения благотворного воздействия на здоровье, – отметил Артур Парфенчиков.