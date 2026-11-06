Младенец убит собственным отцом в российском городе

В Оренбурге возбуждено дело в отношении 22-летнего мужчины

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В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве младенца, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, утром 3 ноября в собственной квартире молодой человек перекрыл дыхательные пути своего сына. Мальчик умер.

Подозреваемый был задержан сотрудниками следственных органов. На причастность к преступлению проверяется и мать погибшего ребенка. Мотивы злодея пока не известны. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что молодая женщина умерла во время своего первого марафона.