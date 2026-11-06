На спецоперации погиб житель Карелии Александр Амосов

С погибшим земляком простились в Приладожье

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Сегодня, 6 ноября, в Сортавале и поселке Хелюля простились с Амосовым Александром Геннадьевичем, который погиб 26 октября в ходе специальной военной операции. Александру Геннадьевичу было 43 года, рассказала на своей странице в соцсети депутат Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова.

Земляк был призван по мобилизации. Боец служил старшим прапорщиком, был командиром взвода. С его гибелью родные потеряли мужа, отца, брата, а близкие – надёжного друга и доброго, трудолюбивого мужчину.

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Депутат выразила соболезнования семье Александра.

«Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами. Светлая память и вечная слава Амосову Александру Геннадьевичу»,

– написала она в Сети.