В центре Петрозаводска открылся детский сад «Золушка»

Дошкольное учреждение на 150 воспитанников построено в историческом районе «Петровская слобода».

Фото: Пресс-служба Правительства РК

На территории развивающегося жилого комплекса «Александровский» в историческом центре Петрозаводска открыли новый современный детский сад «Золушка». Он стал тринадцатым по счету дошкольным учреждением, которое возвели в республике за последние несколько лет.

Для 150 ребят открыли светлые, просторные помещения. Познавать окружающий мир малыши смогут за интерактивными столами, а развивать силу и ловкость – на шведских стенках, мягких матах и батутах. На улице дети смогут поиграть в активные игры на специальных площадках, оборудованных различным инвентарем. Важно, что каждая площадка застелена мягким покрытием.

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Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил важность проекта. По его словам, найти подходящий участок в плотной городской застройке центра было непросто, но совместными усилиями с администрацией Петрозаводска, Минобразования и спорта республики и застройщиком задачу удалось решить.

Каждый такой проект – это не просто строчка в отчете. Это то, что останется после нас. Это наши дети, которые вырастут на этой земле, будут её любить, беречь и строить здесь уже свои семьи,

– отметил руководитель региона в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что летом за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа для детского сада «Золушка» закупили оборудование и различный инвентарь на общую сумму более 5 млн руб., в том числе посуду, текстильные изделия, игрушки, хозяйственные товары, предметы для медицинских кабинетов и другие необходимые принадлежности.