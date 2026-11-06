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6 ноября 2026
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Общество

В центре Петрозаводска открылся детский сад «Золушка»

Дошкольное учреждение на 150 воспитанников построено в историческом районе «Петровская слобода».
здание детского сада
Фото: Пресс-служба Правительства РК

На территории развивающегося жилого комплекса «Александровский» в историческом центре Петрозаводска открыли новый современный детский сад «Золушка». Он стал тринадцатым по счету дошкольным учреждением, которое возвели в республике за последние несколько лет.

Для 150 ребят открыли светлые, просторные помещения. Познавать окружающий мир малыши смогут за интерактивными столами, а развивать силу и ловкость – на шведских стенках, мягких матах и батутах. На улице дети смогут поиграть в активные игры на специальных площадках, оборудованных различным инвентарем. Важно, что каждая площадка застелена мягким покрытием.

воспитатель детского сада

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил важность проекта. По его словам, найти подходящий участок в плотной городской застройке центра было непросто, но совместными усилиями с администрацией Петрозаводска, Минобразования и спорта республики и застройщиком задачу удалось решить.

Каждый такой проект – это не просто строчка в отчете. Это то, что останется после нас. Это наши дети, которые вырастут на этой земле, будут её любить, беречь и строить здесь уже свои семьи, 

– отметил руководитель региона в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что летом за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа для детского сада «Золушка» закупили оборудование и различный инвентарь на общую сумму более 5 млн руб., в том числе посуду, текстильные изделия, игрушки, хозяйственные товары, предметы для медицинских кабинетов и другие необходимые принадлежности.

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