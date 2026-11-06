Ночь искусств в Петрозаводске: птицы, Пушкин и японский меч

Культурные заведения столицы Карелии умеют удивлять

Фото: Петрозаводск говорит

Текст, фото: Елена Малишевская

3 ноября Петрозаводск традиционно присоединился к акции «Ночь искусств», которая прошла по всей стране. Музей ИЗО порадовал детективной игрой, Национальный театр поделился своей любовью к Японии, музей «Кижи» рассказал, что всё в мире связано – Пушкин с Карелией, Ярославль с Заонежьем.

В Музее изобразительных искусств всегда для разных «ночей» (Ночь музеев, Ночь искусств и пр.) готовят интеллектуальные игры. Обычно это вопросы-ответы, но не в этот раз. Музейные затейники решили заморочиться и предложить гостям провести расследование.

«В фондах нашего музея хранится, казалось бы, самый обычный предмет. Однако именно он стал возможной целью в цепочке дерзких ограблений, прокатившихся по всей стране. Невидимая нить связывает его с уцелевшими осколками прошлого в разных точках России. Чтобы пролить свет на происходящее, вам предстоит по крупицам восстановить чужие незавершенные изыскания: сопоставить противоречивые хроники, расшифровать документы прошлого, взломать «птичьи шифры» старинных атласов и заглянуть глубоко в историю одной семьи. Но будьте осторожны в финальных выводах: устанавливая истину, вы рискуете запустить цепную реакцию, которую уже невозможно остановить».

Это было очень сложно, но увлекательно. Не можем рассказать об игре подробнее, так как её участники дали подписку о неразглашении. Если увидите ещё анонс: «Дело о перелётных птицах», собирайте команду и идите играть!

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Главный режиссёр Национального театра Карелии Вячеслав Поляков провел мастер-класс для всех желающих по сценическому движению и боевому искусству. В центре внимания был японский меч катана, который используется в нескольких постановках Нацтеатра. Также заслуженный артист Карелии поделился секретами эффектных трюков на сцене и рассказал, как правильно надо падать, например, во время гололедицы.

«Правильное дыхание, техника движения, знание основ безопасности и самосохранения – это всё может пригодиться и обычным людям. Встали утром, надо похлопать себя по телу, разогнать кровь. Элементы йоги, растяжка очень полезны. А когда падаешь, самое главное – держать голову»,

– отметил Вячеслав Поляков.

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Пока одни гости театра на сцене осваивали японский меч и технику падения, другие приняли участие в мастер-классе по гриму театра Кабуки.

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В выставочном центре музея «Кижи» на площади Кирова открыты сразу две выставки: «Где живут герои Пушкина» (0+) и «Сокровища Ярославля» (0+). Обе экспозиции – итог сотрудничества нескольких российских и нашего, карельского музеев.

Казалось бы, где Пушкин и где Карелия? Но не торопитесь с выводами. Александр Пушкин мог бы у нас побывать, если бы Наполеон продвинулся дальше вглубь России в 1812 году.

«Был подготовлен план по эвакуации Царкосельского лицея, и для лицеистов, среди которых был Саша Пушкин, даже были заказаны тёплые тулупчики. Их должны были перевезти в безопасное место – в Олонецкую губернию, в Петрозаводск. Но в последний момент план был отменён. Эту историю в своей статье рассказал наш известный краевед Николай Кутьков»,

– поделилась на экскурсии куратор выставки Дарья Абросимова.

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Улица Пушкинская появилась в Петрозаводске в 1899 году, в честь столетия поэта (ранее она называлась Старо-Полицейской), памятник «нашему всё» открыли в 1966 году.

На выставке «Где живут герои Пушкина» можно увидеть, за каким примерно столом Татьяна Ларина писала письмо Евгению Онегину (стол и кресло из фонда музея «Кижи»).

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Или представить, на каком столе Германн увидел три роковые карты: тройку, семёрку, даму (стол и стул из фонда музея «Кижи»).

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Можно также визуализировать наряд Шамаханской царицы из «Золотого петушка» или Емельяна Пугачёва из «Капитанской дочки».

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«Сокровища Ярославля» – совместная выставка музея «Кижи» с Ярославским музеем-заповедником. Здесь всё дорого и богато: много золота, икон, меди, вышивки, инкрустации. Не только Ярославль славился такой красотой, нашим заонежским мастерам тоже есть, что показать.

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Ночь искусств в Петрозаводске прошла хорошо, с выдумкой, с огоньком. Если чего на самом деле и не было, организаторы мероприятий придумают и преподнесут так, что хочешь-не хочешь, поверишь. На то они и деятели искусств. А выставки работают и в другие дни, так что можно сходить и увидеть всё своими глазами.