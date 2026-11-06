Электричку «Надвоицы-Сегежа» решили сохранить после массовых жалоб

На совещании в парламенте обсудили планы Минтранса РК по ликвидации пригородного поезда

фото «Петрозаводск говорит»

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом обсудили в региональном парламенте. Вопрос пригородных перевозок подняли перед принятием бюджета Карелии на три года и с учетом обращений граждан по вопросам транспортного обеспечения.

Депутаты и чиновники остановились на остром вопросе – планах Минтранса Карелии отменить электричку «Надвоицы-Сегежа».

Напомним, что планы по отмене транспорта сильно обеспокоили местных жителей, кто-то испугался потерять работу. Граждане стали собирать подписи за сохранение маршрута и намерены были жаловаться главе государства. В министерстве планы отмены маршрута аргументировали «крайне ограниченными возможностями бюджета» и значительной задолженностью перед АО «СЗППК» по оплате за оказанные услуги по перевозке. Для снижения градуса напряжения чиновники договорились о введении дополнительного автобусного маршрута. Решение по электричке обещали принять по результатам определения размера выпадающих доходов АО «СЗППК».

На совещании в Законодательном собрании Карелии обсудили вопрос и решили сохранить электричку «Надвоицы-Сегежа», сообщили в пресс-службе парламента.

«Огромное всем спасибо за решение по электричке Сегежа - Надвоицы. Очень-очень не хватает третьего - дневного рейса», - написали в комментариях.