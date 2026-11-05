Названы «парочки» продуктов, ведущих к появлению живота

Россиян предупредили о вредном для фигуры сочетании продуктов

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По отдельности определенные продукты несут пользу организму, но как только они объединяются в пары – возникают нежелательные последствия для фигуры, например, появляется живот.

Например, опасный тандем возникает, когда речь идет о бутерброде с колбасой и сладком чае. В таком наборе одновременно присутствуют соль, сахар и быстрые углеводы. Последние на непродолжительное время дарят ощущение сытости, а затем снова хочется есть и, как следствие, возникает зависимость от еды и происходит набор лишних килограммов, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на блог Healthy, размещённый на платформе «Дзен».

Способствует увеличению объёма живота сочетание солёного с жареным. Жареные продукты несут повышенную калорийность, а соль усиливает аппетит и жажду, что подталкивает человека к перееданию и провоцирует задержку жидкости в организме. Соленое рекомендуется есть в конце трапезы, чтобы исключить чувство голода и пустого желудка.

Сочетание орехов и сухофруктов сродни процессу поедания семечек. Вкусно и сложно остановиться. При незначительном объеме этой пищи калорийность будет высокой.