Поставки российской сладкой газировки в США взлетели

Американцы закупили российской газировки на 2,4 миллиона долларов

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Поставки российской сладкой газировки и других подобных напитков в США в этом году заметно выросли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Так, в сентябре объем поставок газировки и других сахаросодержащих напитков в Соединенные Штаты достиг 366 тысяч долларов. Это на 65% больше, чем было в августе.

По итогам девяти месяцев года также наблюдается положительная динамика. Российские компании экспортировали в США сладких напитков на 2,4 миллиона долларов. Объем увеличился на 20% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Отмечается, что Россия при этом не входит в число ведущих поставщиков подобных товаров в Штаты. В лидерах по этому показателю Мексика.

Ранее сообщалось о том, что капитану корабля из России дали реальный срок в Финляндии.