В отдаленном районе Петрозаводска из колонки потекла мутная вода

Вода из колонки в Соломенном приобрела коричневый цвет

изображение сгенерировано Алисой AI

В отдаленном районе Петрозаводска пожаловались на странный цвет у воды, набранной из колонки. Фотографию разместили в паблике «ТОС Соломенное».

«Вода с колонки, Рабочая 35», - написала женщина. На снимке – мутноватая вода коричневого оттенка.

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Еще одна пользовательница сообщила, что такая же вода на Логмозерской.

Ранее специалисты достали ком из тряпок, салфеток и другого мусора из канализации в районе дома № 1 по Соломенской улице. Такая «пробка» из бытовых отходов привела к засору, канализация хлынула наружу. Также специалисты сообщили о течи ливневки.