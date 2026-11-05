Филолог назвала претендента на слово 2026 года

Главным словом года в России может стать «нейросеть»

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Термин «нейросеть» перестал употребляться только в профессиональной среде. Его активно используют во многих сферах жизни, в том числе повседневной. Такая динамика употребления делает его одним из главных претендентов на слово 2026 года.

«На мой взгляд, одним из наиболее вероятных кандидатов является слово «нейросеть»»,

— отметила кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Микалефф в беседе с «Абзацем».

Словом года в России в 2025-м стал термин «зумер», обозначающий родившихся в 2000-х.