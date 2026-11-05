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5 ноября 2026
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Россия

Филолог назвала претендента на слово 2026 года

Главным словом года в России может стать «нейросеть»
нейросеть
Фото создано с помощью Алиса AI

Термин «нейросеть» перестал употребляться только в профессиональной среде. Его активно используют во многих сферах жизни, в том числе повседневной. Такая динамика употребления делает его одним из главных претендентов на слово 2026 года.

«На мой взгляд, одним из наиболее вероятных кандидатов является слово «нейросеть»»,

отметила кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Микалефф в беседе с «Абзацем».

Словом года в России в 2025-м стал термин «зумер», обозначающий родившихся в 2000-х.

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