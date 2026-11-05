Панарин улучшил позиции в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Российский хоккеист вышел на 91-е место среди лучших ассистентов в истории НХЛ

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Четыре результативные передачи записал на свой счет нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин во встрече с «Сан-Хосе Шаркс», которая прошла сегодня, 5 ноября. Этот результат позволил россиянину переместиться на 91-е место среди лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги. Об этом пишет «Советский спорт».

По данным источника, в «копилке» Панарина сейчас 633 балла. Столько же у бывшего канадского хоккеиста Теорена Флёри.

Лучшим ассистентом в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки с 1963 результативными передачами.