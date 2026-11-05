Перейти к основному содержанию
5 ноября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Спорт

В Карелии попытаются установить рекорд по силовому экстриму

Двое жителей Карелии намерены протащить за собой самолет и установить международный рекорд
Лист бумаги, на котором написано слово "рекорд"
Фото создано с помощью Алиса AI

Руководитель карельского регионального отделения Паралимпийского комитета России Александр Каширин и ветеран специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Рябинин попытаются установить международный рекорд по силовому экстриму. 

Каширин и Рябинин у вертолета

Наши земляки намерены отбуксировать за собой вертолёт Ми-8. Дистанция солидная – 30 метров, уточнили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

Историческое спортивное событие запланировано на 8 ноября на аэродроме «Пески» в Петрозаводске.

Напомним, в июле этого года Андрей Рябинин завоевал две медали разного достоинства на турнире в Выборге.

Ранее в рубрике Спорт было опубликовано: Боксер из Карелии взял золото турнира в Петербурге

Метки