Молодая женщина рассказала, как шла на кражи в магазин Петрозаводска

Горожанка на 40 тысяч рублей наворовала из торговой точки

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В полицию карельской столицы обратились сотрудники продуктового магазина и сообщили о постоянных хищениях. Правоохранители нашли подозреваемую в серии краж из магазина. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей, рассказали в региональном МВД.

Выяснилось, что к преступлениям причастна 34-летняя ранее судимая петрозаводчанка. Злоумышленницу поймали, она во всем призналась.

Женщина рассказала, что в торговое заведение приходила поздним вечером, когда было мало посетителей, персонал не сильно контролировал обстановку в зале. Подозреваемая беспрепятственно проносила товары мимо кассы или через кассу самообслуживания, чаще всего похищая кофейные напитки.

По всем эпизодам краж были возбуждены уголовные дела, фигурантку проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Петрозаводчанке грозит до двух лет лишения свободы.