Парфенчиков: Это настоящая ода нашей природе и местам духовной силы

В Карельской государственной филармонии прошла мировая премьера кантаты Кузьмы Бодрова — яркое событие в череде мероприятий, приуроченных к 800 летию крещения карелов.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Концерт собрал широкую аудиторию: среди слушателей были жители и гости республики, представители власти и общественности, а также Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Программа получилась насыщенной и многослойной. В первом отделении Симфонический оркестр филармонии представил две редкие работы: впервые в Карелии прозвучала симфоническая картина Александра Глазунова «Карельская легенда» (1916), а следом — композиция Ройне Раутио «Охота на оленя» из сюиты на темы «Калевалы» (1960).

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Центральным номером вечера стала кантата «Карельская литургия» (2026) на церковнославянских текстах в исполнении мужского хора, флейты, фортепиано, ударных и струнного оркестра. Особое звучание номеру придали необычные инструменты — бонги, конго, ханг, том‑томы и другие: они были приобретены филармонией в рамках проекта и добавили партитуре современные краски.

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Перед концертом музыковед Ярослав Тимофеев поделился мнением о новом сочинении. Он отметил новизну и музыки, и инструментального состава, а также напомнил, что проект «Карелия. Три кантаты для солистов, хора и оркестра» позволил петрозаводской публике познакомиться с серьёзными произведениями мирового репертуара:

Благодаря циклу из трёх концертов петрозаводская аудитория услышала ораторию «Мессия» Генделя, тринадцатую симфонию Шостаковича и сегодня услышит мировую премьеру Кантаты Кузьмы Бодрова, написанную специально для Карелии.

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Глава Карелии высоко оценил премьеру. По словам Артура Парфенчикова, кантата тонко передаёт уникальность северного края ,где природная красота переплетается с глубокими духовно‑нравственными ценностями.

Есть моменты, когда музыка говорит с душой напрямую. Именно таким стал для нас сегодняшний вечер. Это настоящая ода нашей природе и местам духовной силы. Мощная, светлая, глубокая,

– отметил Глава Карелии.

Кузьма Бодров — один из ведущих современных российских композиторов. В его портфолио — симфонические произведения, концерты для разных инструментов, театральная и киномузыка. Среди известных работ — саундтрек к фильму «Собибор» (режиссёр Константин Хабенский), а также совместная с Дмитрием Селипановым музыка к драме Павла Лунгина «Братство».

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Подготовка к 800‑летию крещения карелов идёт с 2024 года. В 2027‑м планируется масштабная юбилейная программа, которая объединит просветительские и культурные события. Концерт с премьерой кантаты стал важным звеном этой работы: он не только познакомил публику с новым произведением, но и помог обратиться к историческому и культурному наследию региона.