Австрия стала седьмой страной, объявившей хоккейный бойкот России

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Австрия присоединилась к хоккейному бойкоту, сообщает «Фонтанка».

Теперь уже семь стран отказались играть против России на чемпионате мира 2027 года. Ранее об этом заявили Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия и Чехия. Инициатором коллективного отказа выступила Финляндия.

По словам управляющего директора Федерации хоккея Австрии Александра Хельвига, австрийская федерация категорически против возвращения России, пока продолжаются боевые действия на Украине.



При этом Австрия может оказаться в одной группе с Россией уже на ближайшем ЧМ в Германии. Международная федерация хоккея подумывает заменить украинскую сборную российской, но окончательное решение пока не принято, отмечает источник.



