Дом, где прописан участник спецоперации, власти Суоярвского округа определили под снос

Скрин видео «Подслушано в Суоярви»

Старый дом под снос: участника СВО выписали из квартиры в Карелии, а взамен ничего не предложили.

В группе «Подслушано в Суоярви» Константин Механиков рассказал, что оказался в абсурдной ситуации. Константин, вернувшись в краткосрочный отпуск, снял два видеоролика, в которых рассказал о своей непростой ситуации.

В поселке Леппясюрья, на улице Новая, № 11, двухквартирный дом властями Суоярвского округа признан аварийным и подлежит сносу. Ситуация осложняется тем, что в одной из квартир этого дома был прописан участник специальной военной операции Константин Механиков.

На фоне разрушенного дома, где остались лишь обветшалые стены, проросшие деревьями, он с горечью говорит: «Замполит, вот где я проживаю. Где родился, там не пригодился – это моя квартира».

Как поясняет голос за кадром в первом видео, Константин родился и вырос в этом доме, проживал здесь с родителями и братом. Теперь же, когда дом признан аварийным и подлежащим сносу, он оказался в подвешенном состоянии. Его выписывают из квартиры, но взамен не предлагают никакого другого жилья, оставляя без регистрации и прописки.

«Человека выписывают из квартиры. Дом пошел под снос. Это подтверждено администрацией города. Но в данный момент человек «висит в воздухе» – ни регистрации, ни прописки. На каком основании его лишили жилья? – задается вопросом автор видео. – Одни вопросы… Где ответы?»