В карельском городе пешеходы рискуют провалиться под землю

Открытый люк в Сегеже угрожает безопасности пешеходов

Фото: сообщество «Подслушано в Сегеже»

В Сегеже на одной из оживленных улиц города обнаружен открытый люк, представляющий серьезную опасность для пешеходов. Информация об этом появилась в популярном городском паблике «Подслушано в Сегеже», где неравнодушные горожане предупреждают друг друга о потенциальной угрозе.

«Будьте осторожны! Открыт люк за домом по ул. Антикайнена, 15, у дороги», – гласит одно из сообщений. Фотографии, сопровождающие публикацию, наглядно демонстрируют, что люк без крышки расположен в оживленном месте.

Сегежане высказывают предположения, что исчезновение крышек люков в городе – не случайность. По словам одной из подписчиц, некой Томы Томы, это уже не первый случай кражи.

«Причем добрые люди в кавычках уже второй люк воруют. Еще на той неделе рабочие прикрыли люком, но увы... Хотелось бы, чтобы наказывали приемщиков этого металла, тогда, может, меньше воровали бы»,

– делится она своим мнением.

Ситуация усугубляется тем, что, по словам Михаила Назарова, он чуть в люк не провалился. Этот инцидент заставляет задуматься о реакции городских властей.

Как, видимо, «чуть» у властей не считается. Открытый люк в оживленном месте представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью горожан. Жители Сегежи надеются, что публикация в сети послужит поводом для оперативного ования ответственных служб и предотвращения возможных несчастных случаев.