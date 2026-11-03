Артур Парфенчиков вручил госнаграды жителям Карелии

Накануне Дня народного единства в республике отметили заслуги жителей республики из разных профессиональных сфер

Фото: gov.karelia.ru

Почётные звания, ордена, медали и знаки отличия Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил на торжественной церемонии в Зале Благородного Собрания Национального музея Карелии 3 ноября, накануне Дня народного единства.

«Этот праздник один из главных в нашей стране, поскольку уходит корнями в ту пору, когда через единство наше Отечество было спасено. Именно наш народ, наши предки, объединившись, защитили свои земли. Эту историческую правду мы передаем из поколения в поколение. И в преддверии такого значимого праздника, Дня народного единства, и в год, объявленный Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России, мы с особым чувством отмечаем заслуги наших земляков»,

- сказал губернатор.

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Церемонию награждения Глава Карелии открыл вручением ордена «Родительская слава» супругам Фокиным. Этой государственной наградой, присуждаемой по Указу Президента Российской Федерации, отмечены их большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Глава семьи Виталий Валерьевич, сотрудник территориального управления Росгвардии, капитан полиции, с супругой Анной Сергеевной из Беломорска воспитывают восьмерых детей.

Наградами отмечены профессионалы, чья многолетняя работа имеет важное значение для развития региона.

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За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Суворовой Лидии Васильевне, общественному и политическому деятелю Карелии, распоряжением Президента Российской Федерации объявлена благодарность.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача Республиканской больницы им. В.А.Баранова Анне Александровне Хилковой.

Самой высокой наградой республики – орденом «Сампо» – посмертно награжден бывший генеральный директор ОАО «Кондопога» Виталий Александрович Федермессер. Инициативу о награде высказал трудовой коллектив градообразующего предприятия г. Кондопоги – целлюлозно-бумажного комбината. Орден Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил супруге Виталия Александровича Федермессера, Раевской Ларисе Константиновне.

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Высоких профессиональных званий удостоены общественники, работники здравоохранения, промышленности региона, дорожного хозяйства, связи и информатизации, спорта, культуры и образования: за многолетний труд, высокий профессионализм, значительный вклад и достижение высоких результатов им присвоены почетные звания заслуженных работников отраслей республики и знаки отличия.

Благодарю вас всех за ваше служение, реализацию вашего предназначения, таланта. Ценно, что сегодня вы вспоминаете своих старших. Действительно, за вашими наградами стоят семьи, учителя, наставники, коллеги. Из ваших успехов и побед складывается благополучие всей республики и нашей страны, в единстве наша сила. С наступающим праздником, Днем народного единства, дорогие земляки!

– подчеркнул Артур Парфенчиков.