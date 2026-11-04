Железнодорожный переезд закроют на севере Карелии

Автомобили не смогут проехать через переезд в Сегежском округе

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

В Сегежском округе будут ремонтировать переезд, поэтому на один день запретят движение транспорта. О закрытии ж/д переезда предупредили местные власти со ссылкой на информацию Беломорской дистанции пути.

В пятницу, 6 ноября, на переезде 722 километра пк 4 ст. Идель будут проводиться ремонтные работы с разборкой переездного настила. Движение через переезд закроют.

Дорога для автомобилей в этот день будет закрыта с 09:00 до 17:00.



Проезд автотранспорта организуют один раз в час, в одностороннем движении, по несколько машин. Руководить движением будет сигналист.

Машины экстренных служб – пожарной команды, скорой помощи, полиции – смогут проехать беспрепятственно.