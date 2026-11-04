На мини-рынки Карелии пристальное внимание обратили министры

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 4 ноября в 2006 году

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Выехать в Кондопогу и провести совещание членов правительства прямо на городском рынке – такое поручение прозвучало на заседание, которое созвал ровно 20 лет назад Глава Карелии Сергей Катанандов, вернувшись из Москвы.

Комиссию создали именно затем, чтобы навести порядок на рынках республики. Катанандов в довольно категоричной форме дал понять членам комиссии, что ситуацию необходимо изучить и принять меры незамедлительно. Дело в том, что никто из чиновников не хотел повторения «Кондопоги» - под этим словом стали понимать трагедию августа-сентября 2006 года, когда после драки у ресторана Чайка произошли массовые волнения и поджоги (в том числе на рынке). К октябрю-ноябрю жители остыли, ситуация стабилизировалась, но неожиданно вспыхнуло в Олонце, после чего, видимо, было решено взять под контроль ситуацию по всей Карелии.

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Прессу поначалу на совещание в администрации Кондопоги пускать не хотели. Немного подумав, местная власть поменяла решение. На вторую часть заседания журналистов пригласили. Главная задача, которая стояла перед рабочей группой – навести порядок на рынке и создать условия для торговли на рынках. Чтобы понять, возможно ли в принципе изменить рынки к лучшему, чиновники специально выехали на объект. Заместитель министра сельского хозяйства РК Ванда Патенко была назначена главой комиссии: «Мы выехали, чтобы разобраться, что представляет из себя этот рынок. Что на нем можно продавать и что нельзя продавать. Мнения разные. Наша задача сегодня все эти мнения обсудить и проработать».

Население Кондопоги соглашалось с тем, что порядок на рынке нужен. Но как будут обстоять дела с рабочими местами? Выходцы из Чечни, которые были вынуждены покинуть город во время массовых беспорядков, все вернулись. Если все будет по-прежнему, то смысла в работе комиссии кондопожане не видели.

«Сколько раз видел: приехали люди торговать, а у них товар перекупают и свои цены ставят. А у нас своих предпринимателей много, и мясом торгуют, и овощи свои и все. Но получается, что торгуют только они», - намекнул на выходцев с Кавказа покупатель. В недосмотре он обвинил руководство: мол, не сами же чеченцы пришли и захватили рынок, значит, кто-то дал им на это добро.

Местной власти было удобно продолжать вести себя так, как это было в недавнем прошлом – шито-крыто. Асфальтированную территорию, которую называли рынком, должны были передать в собственность новому хозяину, но оказалось, что конкурсный управляющий в отпуске, и сделка состоится без лишних глаз. Ни договора, ни суммы сделки никто из правительственной комиссии не знал. Также не прозвучал ответ на вопрос – кто будет заниматься наведением порядка на рынке?

«На выборы вообще никто не пошел, потому что было безвластие, безвластие и будет, - сказала одна продавщица. – Я одного не могу понять, что они пристали к этому рынку? Как будто с него все началось. Началось с «Чайки», а не с рынка. Там все время был бардак». Как утверждали члены комиссии, наведение порядка на рынках республики – это только первый шаг в плане комплексных мероприятий.

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Изменился перечень лекарств, которые отпускали по рецептам отдельным категориям льготников. Некоторые препараты, по решение Минздрава РФ, из него исключили. По всей видимости – по экономическим причинам. Список сократился почти на тысячу наименований. Теперь он включал в себя чуть более полутора тысяч. «Из перечня в основном исключены препараты, которые применяются при лечении онкопатологии», - сообщила Евгения Степанова, нач.отдела Минздравсоцразвития РК. Исключили и противовирусные средства, они нужны для больных туберкулезом, для ВИЧ-инфицированных. Чиновники обещали, что без помощи больных тяжелыми недугами не оставят.

«У нас нет проблем со снабжением противовирусной терапией и ВИЧ-инфицированных. Кстати, эти препараты были исключены не на данном этапе, а уже раньше. Но они идут по программе социально значимых заболеваний и по Нацпроекту», - уточнила Нина Холина, зам.главврача центра «Анти-СПИД».

В Минздравсоцразвития Карелии сказали, что не стоит беспокоиться больным сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, психо-неврологическими и прочими заболеваниями. Но жалобы на обеспечение лекарствами все-таки были. Люди не могли получить привычные медикаменты. Оптимизация расходов привела к тому, что некоторые наименования стало можно выписывать только врачебным комиссиям и главным врачам.

«Все делают специально, чтобы все отказались от льгот. Потому что нашему правительству намного выгоднее дать нам по 500 рублей (в стране прошла монетизация льгот) и заткнуть нам рот», - говорили люди в аптеках.

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Первый месяц нового театрального сезона завершился премьерой сказки для взрослых «Зобеида или 39 ночей». Режиссер-постановщица из Москвы Катя Поспелова рассказала, что Карелия для нее любимый уголок, поэтому и работала она здесь с большой отдачей. Когда ей позвонили и предложили поработать в Петрозаводске, она как раз отдыхала в Сортавале. Она тут же села в автобус и приехала: «И благодарна судьбе каждую секунду. И за то, как я тут хожу на работу по набережной, и за встречи с людьми, и за этот необычный театр».

Спектакль был интересен тем, что в нем были задействованы как актеры драмы, так и солисты балета. Исполнитель одной из главных ролей Петр Базарон приехал в Петрозаводск из Улан-Удэ, и работал в Карелии уже два года. Он успел станцевать в «Болеро» и в «Лебедином озере». Но эта драматическая серьезная роль случилась в ее жизни впервые. Трудность была в том, что ему пришлось учиться сценической речи.

«Есть что-то снаружи, а внутри такого глубокого еще нету. Нужно работать. Мы работаем над спектаклем два месяца, и на самом деле это очень мало времени, чтобы научиться всему искусству, которым обладает драматический актер, которого учили этому четыре года».

Обучаться новому пришлось и другой Александре Семеновой, которая играла главную героиню. Так они и работали с Петром: он учил ее двигаться, она его – сценической речи. Роль в спектакле, как говорила Саша, подходит ее внутреннему миру: «Основной стержень моей героини – это любовь. А любовь, думаю, понятна каждой женщине. Но вопрос в том, что спектакль синтетический, и здесь живая музыка, музыканты рядом».

Музыку к спектаклю композитор из Москвы Ираида Юсупова написала за два месяца. То ли потому, что Карелия так действует, то ли потому, что коллектив хороший рядом, то ли потому, что сказка увлекательная. По словам постановщицы Кати Поспеловой, если бы не Карл Гоцци (автор Зобеиды), она бы никогда не думала о театре. Гоцци и опера пленяли ее с самого детства: «Самое интересное, что тут все происходит не так, как ждешь. И мне хочется, чтобы каждый спектакль был не похож на другой. Но я очень боюсь!»

Самому Гоцци, который заигрывал с потусторонними силами, эти игры принесли много неудач. Но самой Кате вряд ли нужно было чего-то бояться. Ведь в спектакле ангела играла ее дочка, и крылья у нее за спиной были всегда.

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Таким было 4 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности