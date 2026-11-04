Горечь во рту по утрам может быть признаком заболевания печени

Гастроэнтеролог назвала возможные причины горького привкуса во рту утром

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Причинами горечи во рту по утрам может быть как обильный поздний ужин, так и побочные эффекты некоторых лекарств и проблемы со здоровьем. О третьем варианте развития событий россиянам рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что одной из возможных причин неприятного привкуса может быть заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок и пищевод, а вместе с ним — желчных кислот.

Кашух напомнила, что желчь помогает организму переваривать жиры, но если она окажется не там, где должна, то может раздражать слизистые оболочки. Ее длительное воздействие может спровоцировать воспаление и эрозии.

Горечь также может быть связана с кислотным рефлюксом и заболеваниями печени.

Насторожить должны повторяющийся привкус, изжога, боль в верхней части живота, тошнота и необъяснимая потеря веса.

Если неприятный привкус стал постоянным «гостем» по утрам, специалист рекомендовала обратиться к медикам и не заниматься самолечением.