Врачей Петрозаводска расстроило, что выписанных лекарств нельзя найти

Во время рабочего визита в Петрозаводск, который состоялся ровно 20 лет назад, министр здравоохранения и социального развития РФ Михаил Зурабов посетил поликлинику №4 и аптеку №35, о чем мы рассказывали в нашей рубрике. Почему же именно эти медицинские учреждения показали высокому гостю?

Если бы кто-то собрался в поход по «зурабовским местам», долго ходить ему бы не пришлось. Поликлиника и аптека на Ключевой – дверь в дверь. Главный врач поликлиники №4 Геннадий Суровцев был уверен: в его учреждение Михаила Зурабова привели неслучайно. Ведь именно там уже несколько лет рецепты выписывали при помощи компьютеров. Поэтому там была база данных на всех льготников. И министру это понравилось.

«И он сказал такую фразу, что «мы» (имеется в виду Россия) тоже идем по этому пути. Спросил, сколько мы шли к этому моменту. А мы шли четыре года, пятый уже идем»,

- пояснил Геннадий Суровцев.

Пожилой пациентке Галине Егоровне врач-офтальмолог оформила на компьютере льготный рецепт, но не была уверена, что женщина сумеет выкупить это лекарство. Врачи, с которыми беседовал в поликлинике Зурабов, об этом говорили с тревогой. «Когда-то одного лекарства нет, когда-то другого. В зависимости от групп препаратов. А у нас очень сложно заменить препараты. Назначен один, и менять его на другой очень неудобно», - переживала Ольга Якимова, офтальмолог.

В аптеке №35, куда ненадолго заглянул министр Зурабов, льготники в очереди не толпились. Но и обеспечить здесь всех не могли. Там были 170 отложенных рецептов на льготные лекарства, и фармацевты ждали, когда они появятся. Правда, заведующая аптекой Людмила Толстенко отрицала, что им льготные лекарства завезли лишь перед визитом начальства: «Ситуация немного неправильно истолкована. До 1 марта был временный порядок обеспечения лекарствами. Когда были задействованы наши коммерческие запасы. То есть мы отпускали из своих запасов, все, что у нас было. Поэтому ассортимент был достаточно широк. Конечно, удовлетворяли потребности покупателей». В аптеке надеялись, что обещания Зурабова к 10 марта полностью обеспечить Карелию необходимыми медикаментами не останутся пустыми словами.

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Факты нашей истории. В начале марта 1965 года на площади Кирова начало свою работу новое здание театра, который тогда назывался Финским. В работе над проектом здания принял участие известный художник Савва Бродский. К 300-летию Петрозаводска Национальный театр был полностью реконструирован, но и сегодня, и даже тогда здание поражало зрителей своим современным решением.

А вообще свою артистическую жизнь труппа начала в 1932 году. Но только в 1965 году Финский театр обрел здание, которое хорошо помнят в Петрозаводске старожилы. Вот как о нем писали зрители тех лет: «современные линии и интерьеры, много стекла и света, просторное фойе, изящные светильники».

Все говорило о смелости архитекторов и художников, которые не побоялись розовый белогорский мрамор и карельскую березу. Казалось, что мастера эпоса «Калевала» сами взялись за создание помещения, в котором им уделяли так много внимания. Не раз на этих подмостках труппа театра осуществляла постановки по мотивам древнего эпоса. Спектаклем «Куллерво» открылось новое здание. Потом были «Кантелетар» и «Калевала». Посмотрите на архивные кадры: сегодня тех артистов не встретишь за кулисами. Многих нет в живых, кто-то уехал в 90-е годы. Но театр в начале 21 века ожил, начал стремительное развитие. В нем играли «Творение мира. Песнь Первую и Вторую» из эпоса «Калевала». Само здание претерпело долгий ремонт, который совершенно изменил его облик, но не изменил его прежних добрых традиций. И в 60-е годы прошлого века, и после реконструкции в нулевые годы здание смотрелось свежо и современно. И зрители ждали таких же спектаклей Национального театра!

Соревнования по GPS-ориентированию провели в выходные любители погонять на джипах. Руководители петрозаводского джип-клуба рискнули провести соревнования по этому малоизвестному виду спорта, и не просчитались.

Свои машины экипажи должны были провести до нужного места, зарываясь по пояс в снег в глухом лесу. Где это место находится, было известно лишь судьям. Идти нужно было по специальным приборам, которые выдали джиперам на старте. Видимо, про GPS в те годы пока еще мало кто слышал.

«Это такой специальный прибор спутниковой навигации, с помощью которого можно ориентироваться на любой местности, - пояснил организатор соревнований Денис Кузнецов. – Задача участников была найти выданные точки».

Места, к котором стремились экипажи, были обозначены специальными столбиками. На них были нарисованы номера. Победители нашли свою точку даже раньше, чем предполагалось. Но не победа тут главное – признавались джиперы: «Здесь вы получаете полную свободу действий! Это приключение в чистом роде. Вы ничего не знаете о том, куда вам предстоит ехать, какие вас ждут сложности. У вас есть только, грубо говоря координаты и ваш автомобиль. И ваш напарник. Все остальное зависит только от вас». Кстати, зрители на GPS-ориентирование не были допущены. Первые подобные соревнования устроители решили сделать закрытыми. Да и сложно было туда добираться – место было выбрано специальное, полное бездорожье. Да и жареных колбасок, которыми после гонок потчевали джиперов, все равно на всех бы не хватило.

Таким было 6 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.