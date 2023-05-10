Скандальный инцидент произошел на экзамене в Петрозаводске

В республике в апреле 2003 года проводилась вторая репетиция Единого госэкзамена по математике (мы уже рассказывали об этом опыте в нашей рубрике). Тогда эта система только начинала внедряться в образование. Со всеми вопросами по его проведению желающие могли ознакомиться по телефонам горячей линии Минобраза. Сотрудники министерства рассказали, что в тот день поступило 13 звонков. Никаких проблемных ситуаций вроде бы не возникло. Однако, после в редакцию телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, позвонила учащаяся Педагогического колледжа №1. Она рассказала, что при проведении пробного экзамена были нарушены ее права.

В Педколледже единый экзамен по математике тогда готовились сдавать 49 учеников. 25 из них были учениками физико-математических классов. И с ними вопросов не возникало. Остальные, как и позвонившая журналистам Катерина Лаптева, были гуманитариями. И тройка по математике было приделом их мечтаний. Поэтому они и не брались решать сложные задания из категории «В» и «С». А на решение доступных им задач уходило гораздо меньше времени, чем отведенные на экзамен 4 часа.

«Я написала экзамен за 10 минут, поставила все, что знала и могла. И мне сделали выговор. Теперь мне угрожают. Говорят, что после этого моего поступка… я опустила в глазах всех лицо нашего колледжа. И могу даже не ждать, что мне выдадут аттестат»,

- так описала Катя Лаптева свою ситуацию.

Заместитель директора Педколледжа №1 Анна Горшкова была не согласна с такой оценкой: «У Кати не выдержала психика, нервная система. И вторая – она недостаточно серьезно подошла к пробному ЕГЭ. Мы подведем итоги полугодия. И по результатам пробного ЕГЭ, возможно, встанет вопрос о недопуске Кати Лаптевой к итоговой государственной аттестации».

В министерстве образования, куда журналисты обратились за пояснениями, очень удивлялись той скорости, с которой Катя решила задачи. Такой объем работы даже на «тройку» за десять минут выполнить невозможно, утверждал зам.министра Анатолий Кармазин. Его коллега из министерства Галия Пухова сказала: «Причем, когда мы осенью вели разъяснительную работу, встречались с выпускниками, они говорили – мало, для всех заданий четыре часа это мало!»

Итог конфликта подводил Анатолий Кармазин: «Думаю, неправы все. Потому что невнимательно читали материалы, которые определяют порядок проведения ЕГЭ». Журналисты прочли в пункте 6.41 – «По истечение времени, отведенного на экзамен, ученик должен сдать работу».

Про то, что он обязан сидеть в классе четыре часа, не сказано ни слова. И Анатолий Кармазин это подтвердил – ученики, сдав работу досрочно, могли покинуть кабинет. 9 июня должен пройти уже не пробный, а настоящий экзамен.

В выходные в Кондопоге в 2003 году впервые прошли соревнования любителей внедорожной езды. Организаторы – Петрозаводский Джип-клуб и их коллеги из Кондопоги. На старт вышло порядка 20 машин. Зато зрителей в кондопожский карьер съехалось просто море.

Соревнования проходили в каменном карьере – это отличное место для тех, кто не любит ездить по ровным дорогам. Посмотрите съемки – выглядит впечатляюще! Команды разделили на спортсменов и серийных участников. «К спорту относятся машины подготовленные, более опытные участники, - пояснил главный судья гонки Андрей Хаймин. – Серийные – мы рекомендуем людям, которые первый раз участвуют в таких соревнованиях». Трасса протяженностью полтора километра была разбита на 10 участков. За прохождением каждого следили судьи. Серийники свою трассу прошли быстро. Буквально через несколько минут первую, сошедшую со старта машину можно было встретить уже на финише. Некоторые, как экипаж из Суоярви, проходили трассу, как серийники, но новичками в этом деле не были. Мальчик Павел Суббота лет 13-ти от силы сообщил, что уже не в первый раз сидит за штурмана в экипаже: «Я не боялся! Боялся только, что чего-нибудь не то скажу – поворот не тот».

Самыми интересными участками трассы, по мнению гонщиков, были лужи и крутые подъемы. Однако, бывалым ездокам для полного удовольствия все же «не хватало грязи». Экипаж Алексея Жураковского и Дмитрия Середкина (победители прошлогоднего джип-трофи) в 2003 году готовился серьезно. Говорят, полтора месяца не вылезали из гаража. А в Кондопогу приехали размяться и посмотреть, как поведет себя машина.

«Организация на высоком уровне у кондопожан, - похвалил Алексей Жураковский. – Они молодцы! Здорово все сделали». Однако примерно с половины трассы эту машину тормозила предыдущая и разъехаться не было возможности. Первыми стать не получилось. Но им достался приз за лучшую техническую подготовку машины. И приз зрительских симпатий. А первым стал – кондопожский экипаж.

К сожалению, не все чувствуют себя так же уверенно за рулем, как эти «джип-трофи» гонщики. В Петрозаводске произошло серьезное ДТП, которое только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. Утром на железнодорожном переезде в районе улиц Судостроительная и Ключевая троллейбус, в котором находилось пять пассажиров, столкнулся с локомотивом. Никто не пострадал. Причины столкновения устанавливали работники ГИБДД. Причем, с начала 2003 года это уже было третье подобное ДТП – с участием железнодорожного транспорта. Два других произошли в Кемском и Суоярвском районах. Спустя несколько часов на улице Шотмана водитель микроавтобуса «Газель» не справился с управлением, она вылетела на обочину, сбила опору светофора и загорелась. В машине никого не было, кроме водителя. А он, бросив горящий микроавтобус, скрылся с места происшествия. Милиция начала розыск.

Таким было10 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.