Врачи отметили негативное влияние одной приправы в большом количестве

Врачи отметили: использование куркумы в составе таблеток не делает их полезными, даже наоборот. Такие добавки опасны для здоровья, пояснила "Lenta.ru".

В большом количестве куркума вместе с другими лекарствами вредит здоровью. В частности такое сочетание может вызвать печеночную недостаточность.

Куркума в привычном виде, в кофе или блюдах, безопасна для человека. © «Петрозаводск говорит»