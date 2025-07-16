16 июля 2025, 17:28
Общество

Врачи отметили негативное влияние одной приправы в большом количестве

Куркума может навредить печени
приправа куркума
Фото: freepik // jigsawstocker

Врачи отметили: использование куркумы в составе таблеток не делает их полезными, даже наоборот. Такие добавки опасны для здоровья, пояснила "Lenta.ru".

В большом количестве куркума вместе с другими лекарствами вредит здоровью. В частности такое сочетание может вызвать печеночную недостаточность.

Куркума в привычном виде, в кофе или блюдах, безопасна для человека. © «Петрозаводск говорит»

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