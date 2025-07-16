В магазине позаботились о комфорте грызунов, а не покупателей

Питкярантский городской суд привлек к административной ответственности юридическое лицо, в чьем магазине инспекторы установили нарушение санитарных норм. Бизнес заставили приостановить.

Юридическое лицо привлекли по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За это магазин приостановит свою деятельность на 60 суток.

В магазине сотрудники нарушили санитарные правила и гигиенические нормативы. Все это создало небезопасные условия для покупателей. Инспекторы отметили: в магазине вполне могли завестись грызуны и другие вредители. © «Петрозаводск говорит»