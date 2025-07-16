16 июля 2025, 17:10
В магазине позаботились о комфорте грызунов, а не покупателей
В Питкяранте раскрыли магазин, в котором нарушены санитарные нормы
Фото: freepik // wirestock
Питкярантский городской суд привлек к административной ответственности юридическое лицо, в чьем магазине инспекторы установили нарушение санитарных норм. Бизнес заставили приостановить.
Юридическое лицо привлекли по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За это магазин приостановит свою деятельность на 60 суток.
В магазине сотрудники нарушили санитарные правила и гигиенические нормативы. Все это создало небезопасные условия для покупателей. Инспекторы отметили: в магазине вполне могли завестись грызуны и другие вредители. © «Петрозаводск говорит»