Горе-водителя взяли под арест в Петрозаводске

Мужчина врезался в ВАЗ и скрылся с места преступления, о чем пожалел в дальнейшем. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток, сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Карелия.

Пассажиры ВАЗ-а получили несильные телесные травмы. Виновник ДТП не признался в случившемся, его поймала полиция. Однако в суде мужчина раскаялся и признал вину.

Ранее мужчину привлекали 8 раз за нарушение ПДД в период с августа 2024 по май 2025 г. В этот раз его осудили по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ - ответственность за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. © «Петрозаводск говорит»