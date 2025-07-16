Наука против неприятного запаха

Вчера на КОС в составе научной группы собрались главный инженер «Водоканала» Андрей Бернадских, доктор технических наук ПетрГУ Елена Графова и сотрудник компании студент ПетрГУ Тимофей Соткин.

На сегодняшний день тестируются 8 препаратов от разных поставщиков. Научная группа анализирует эффективность каждого, отслеживая динамику выделения газов в процессе компостирования.

- Окончательные выводы пока делать рано – необходимо завершить процесс компостирования, который занимает не менее месяца. Важно отметить, измерения производятся непосредственно внутри буртов, поскольку на расстоянии всего нескольких сантиметров над ними прибор не улавливает запах,

– отмечает Елена Графова.

Замеры концентрации запаха производятся при помощи лицензированного оборудования. Прибор позволяет отслеживать концентрацию сероводорода выше 0,02 мг/м³. Замеры уже помогли выявить ряд особенностей, которые в будущем помогут снизить концентрацию.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» работает над комплексным решением проблемы распространения неприятного запаха с КОС, сочетая нейтрализацию запахов с уменьшением их образования.

В связи с предупреждением Гидрометцентра о неблагоприятных метеоусловиях в Карелии с 15 по 17 июля, препятствующих рассеиванию вредных примесей в атмосфере, сообщается, что работы, связанные с компостированием осадка на очистных сооружениях, временно прекращены для уменьшения концентрации неприятного запаха.

Фото: РКС-Петрозаводск