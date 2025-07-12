Своими глазами: как в Казахстане встречают россиян

Текст, фото: Марина Бедорфас

Недавно мне довелось побывать в «яблочном» городе. Нет, это не то, что вы подумали, в этом городе не изобрели модные современные гаджеты, это город Алма-Ата. Так с казахского переводится его название - «яблоко». К слову, казахи называют свой город Алматы.

Купить билеты до Казахстана можно по российскому паспорту. Но когда вы начнете проходить паспортный контроль, то сразу почувствуете, как рады пограничные службы тому, что вы летите в Казахстан. Некоторым пассажирам даже измеряли уши и родинку на лице, специалистам казалось, что фотография в паспорте не соответствует реальности. У всех такая разная работа.

Дорога из Петербурга до Алма-Аты занимает около 4,5 часов. В экс-столице Казахстана современный новый аэропорт.

Алма-Ата - город миллионник, здесь есть метро, и развита сеть городского транспорта. На фото вы сами можете увидеть, как он хорош. Особенно если сравнивать его с городским транспортом карельской столицы, в который порой страшно садиться. Это современные новые вместительные и чистые автобусы. Местные жители рассказали, что это муниципальный транспорт, его контролирует администрация города. Стоимость проезда - 150 тенге, если оплачиваешь наличными, это 24 рубля. С проездным еще дешевле.

На что еще обращает внимание житель Карелии в других странах и городах? На уборку мусора, конечно. Мы проезжали по частному сектору. В определённый час владельцы домов выносят пакеты с отходами и ставят их на край тротуара вдоль основной дороги. По графику здесь проезжает мусоровоз и собирает отходы. Во дворах многоквартирных домов стоят большие контейнеры, площадки закрытые, все убрано. То ли люди любят свой город, то ли система вывоза ТКО отработана хорошо, то ли дворник быстро и качественно убирает. А может, все сразу. Но то, что везде чисто, это точно. Но, к слову, контейнеров для раздельного сбора вторсырья я не увидела.

В апреле в Алма-Ате все начинает активно цвести. Хотя климат здесь довольно суровый, рядом горы. Летом до +40, зимой до -50. Бывает ветрено. Но в городе нет песчаных бурь. Он не просто чистый, он уже к началу весны вымыт.

В Алма-Ате много университетов, поэтому это город молодежи. Между собой юное поколение разговаривает на казахском, но все говорят и по-русски. Многие казахи 45+ говорят о том, что совсем не знают родного языка, говорят только на русском.

Обучение, к слову, тоже проходит на русском языке. Но они, как и наши карелы с вепсами, боятся, что родной язык может быть утерян, поэтому с недавнего времени стали в СМИ публиковать тексты не только на русском, но и дублировать их на казахском языке.

Несмотря на то, что город большой, развивающийся и молодежный, здесь совсем другие стандарты красоты. В Алма-Ате не в моде «пухлые» губы и силиконовая грудь. Несколько дней я наблюдала за девушками в торговых центрах, кафе и ресторанах. Они просто очень ухоженные и красивые, но засилья «накаченной» красоты там нет. Восток - дело тонкое, они ценят другое во внешности.

Как нам сообщили журналисты местных СМИ, по официальной статистике, с начала СВО в Казахстан переехали более 700 тысяч россиян из разных регионов. Это те учтенные мигранты, которые имеют документы, счета в банках, работающие.

И вы знаете, они этому несказанно рады. Отмечают рост качества медицины, образования, развития технологий. Утечка умов и рабочих рук по факту.

В Казахстане на государственном уровне запрещено участие в СВО. Не важно, с какой стороной гражданин заключит контракт, с Россией или Украиной, - понесет уголовную ответственность.

Тему военного конфликта в СМИ тоже освещают. По словам журналистов, стараются передавать факты, не занимая ничью позицию. Соблюдают нейтралитет. Но термин СВО не используют, пишут и говорят «война». И также, как все мы, ждут мирного соглашения.

В Казахстане много православных христиан. В Алма-Ате тоже. Наша поездка выдалась на пасхальные дни. Так казалось, что Пасху отмечает весь город. В воскресенье повсюду звонили колокола, а у храмов было очень много народу. Отмечу, что церковь, у которой мы остановились, деревянная. После сильнейших землетрясений, которые разрушали город, ученые из Новосибирска разработали специальную конструкцию, которая позволяет деревянным храмам стоять, как бы «шатаясь», но не разрушаясь.

Сразу за церковью находится большой парк, в котором установлен мемориал подвигу 28 панфиловцев. Эту дивизию, которая стояла на обороне Москвы, формировали в Казахстане. Вахты памяти, как и в России, начались уже в апреле. Местные жители поделились, что очень чтут День Победы, помнят своих советских героев и любят этот праздник.

А журналисты анализируют законодательство, и говорят о том, что повторяется путь Белоруссии и России в принятии некоторых законов. В Казахстане также есть правозащитные организации, которые отстаивают права сотрудников СМИ, защищают в судах.

Алма-Ата - это еще и развитый туристический центр. Здесь много туристов из Китая, Японии из мусульманских стран, которые приезжают посмотреть горы. Мы тоже поднялись на самую высокую точку, конечно, по канатной дороге и как пешие туристы. Но многие туда приезжают кататься на горных лыжах. Инфраструктура горного курорта на очень хорошем уровне.

В торговом центре, где мы покупали сувениры, продавец спросила у меня, а вы из России откуда? Я сказала, что из Карелии. Тогда она мне сделала подарок и спела песню - «Долго будет Карелия сниться». Говорит, что много лет пела в хоре, и знает нашу песню наизусть. А вечером на пешем бульваре уличные музыканты играли Цоя.

То, о чем нам рассказывают в СМИ, что казахи недоброжелательно относятся к русским, не соответствует реальности. Наверное, и такое есть. Но в гостях нам было комфортно, уютно, вкусно и по-доброму. © «Петрозаводск говорит».