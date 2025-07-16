Проблема туалетов в Карелии по-прежнему актуальна

Текст: Елена Малишевская

В Лоухском районе Карелии есть поселок Хетоламбина, население которого составляет всего сорок человек. Десять из них проживают в доме № 53 по улице Школьная. Дом признан аварийным, из удобств - только отопление. Воду нужно носить из единственной в поселке колонки, туалет «прямого падения» на улице. Но пользоваться туалетом опасно, он вот-вот упадет. Получается, что 25 процентов населения поселка живут в таких нечеловеческих условиях.

Дом на улице Школьной был построен в 1969 году. Через 49 лет - в 2018 году - был признан аварийным. Когда его снесут, а жильцов расселят, неизвестно. Но люди-то живут сегодня, и ежедневные биологические потребности никто не отменял.

«Мало того, что туалет давно переполнен, он еще и покосился, неровен час упадет. Кто в кустах естественные потребности отправляет, кто в лес уходит, кто с ведром бегает туда-сюда...»,

- рассказывают жильцы дома.

Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору не оставил без внимания беды жильцов дома и в ответ на обращение ответил, что дом является 8-квартирным, все жилые помещения, за исключением, квартиры № 3, находятся в собственности МО «Лоухский муниципальный район».

«В соответствии с ч. 2 ст. 163 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом, в котором доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов, осуществляется на основании договора управления данным домом, заключенного с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса, который проводится органом местного самоуправления»,

- говорится в официальном ответе Госкомитета по жилищному надзору.

То есть администрация района должна была объявить конкурс и найти управляющую компанию, которая бы обслуживала дом, и, соответственно, занималась бы ремонтом уличного туалета. И конкурс, действительно, объявили. Но желающих обслуживать аварийный дом не нашлось.

«Администрацией 12 мая 2025 года на официальном сайте Российской Федерации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru размещена конкурсная документация по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Лоухского муниципального района, в т.ч. для дома № 53 по ул. Школьная в поселке Хетоламбина. 16 июня 2025 года указанный конкурс признан недействительным в связи с отсутствием поданных заявок».

Казалось бы - тупик. Управляющей компании нет, спасение утопающих в уличном туалете - проблема самих утопающих. Но закон говорит о том, что в данном случае администрация района является наймодателем, и если местное самоуправление не нашло специально обученных людей для обслуживания дома, то это проблема местного самоуправления.

«Согласно ст. 65 ЖК РФ наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение. В соответствии с п. 2 ст. 66 ЖК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении наймодателем жилого помещения по договору социального найма обязанностей по своевременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме и устройств, находящихся в жилом помещении и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, наниматель по своему выбору вправе потребовать уменьшение платы за пользование занимаемым жилым помещением, общим имуществом в многоквартирном доме, либо возмещение своих расходов на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, либо возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей наймодателя».

Жильцы дома могут пойти в суд и требовать перерасчета своих коммунальных платежей, которые они, кстати, своевременно оплачивают. Легче, правда, от этого не станет. Людям нужен туалет, который обязана отремонтировать (или построить новый) местная администрация.

Главный государственный жилищный инспектор Карелии Григорий Вертинский обязал администрацию Лоухского района решить проблему жильцов многоквартирного дома. Сами жильцы в то, что вопрос скоро решится, не очень верят. Собираются писать Бастрыкину. Еще одной постыдной проблемой в Карелии придется заниматься Следкому России. © «Петрозаводск говорит»