Прокуратура Карелии вступилась за сельских фельдшеров

Текст, фото: Антонина Кябелева

В апреле этого года я побывала в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в поселке Хийденсельга Питкярантского района. Местные жители считают, что им крупно повезло с Марией Ивановной Гук, которая больше сорока лет работает фельдшером в Питкярантском районе.

Мария Гук является заведующей ФАПом в Хийденсельге, и она же оказывает доврачебную медицинскую помощь, так как других фельдшеров в поселке нет. Другими словами, должность заведующей ФАПом в небольших населенных пунктах включает в себя все те обязанности, который выполняет обычный фельдшер. Попросту говоря, в качестве заведующей ФАПом Мария Гук фактически руководит сама собой. Это в реальности. Но для бюрократической машины ситуация выглядит иначе.

Мария Гук рассказала, что пыталась получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в безвозмездное пользование, но получила отказ. Дело в том, что медицинские работники, которые трудятся на селе, имеют право на получение от государства земельного участка, так сказать, на безвозмездной основе. Именно этим правом и попыталась воспользоваться фельдшер с сорокалетним стажем работы.

Она направила в карельское управление земельными ресурсами заявление о согласовании предоставления земельного участка в безвозмездное пользование. Но в карельском ведомстве посчитали, что, так как Мария Гук занимает административную должность, то она не может претендовать на получение земли на льготных условиях. К тому же схема участка, которую Гук представила в управление, частично имеет наложение на другой участок, заявление о предоставлении которого тоже поступило в ведомство.

Об аналогичной ситуации рассказывала и заведующая ФАПом в Березовке Кондопожского района Арина Елизарова, которая тоже направила заявление о предоставлении участка под ИЖС. Она тоже получила отказ. В качестве причин для отказа ей указали на то, что ее специальность не подпадает под категорию граждан, имеющих право на получение земли на безвозмездной основе. К тому же Елизарова допустила ошибку и просила предоставить участок в собственность, а не в безвозмездное пользование.

За помощью фельдшер из Хийденсельги обратилась в Законодательное собрание Карелии. Там посчитали, что отказ является незаконным, и попросили республиканскую прокуратуру вмешаться в ситуацию. Дело в том, что в карельском законе, определяющим порядок предоставления участков медицинским работникам, не прописана специальность «заведующий-фельдшер». Но заведующий – это должность, на которую назначается медицинский работник, имеющий образование по специальности «лечебное дело». Фельдшер, выполняющий функции заведующего ФАПом, как зафиксировано в приказе Минтруда и соцзащиты России, оказывает доврачебную медико-санитарную помощь, в том числе в неотложных и экстренных формах при острых заболеваниях и несчастных случаях. Другими словами, отказывать руководителю ФАПа в предоставлении земли только потому, что человек выполняет административные функции, нет никаких оснований.

Эту логику подтвердили в республиканской прокуратуре. Прокурорская проверка подтвердила, что занимаемая Марией Гук должность относится к категории медицинских работников «фельдшер», а значит, она имеет право на получение участка в безвозмездное пользование. Как отметили в прокуратуре, занимаемая Гук должность не может быть препятствием к получению ею земельного участка.

Правда, то обстоятельство, что схема земельного участка, предоставленного в управление Марией Гук, имеет наложение на схему другого участка, в прокуратуре оценили как законную причину для отказа. Теперь Мария Гук, как и Арина Елизарова, могут повторно обратиться в управление земельными ресурсами за предоставлением участка.

Елизаровой следует указать, что участок она просит предоставить в безвозмездное пользование, а Гук придется предоставить другую схему расположения земельного участка на кадастровом плане. И не факт, что какое-то иное лицо не опередит фельдшеров, предоставив схему, которая опять вызовет наложения. Не секрет, что чудеса в области земельных отношений в Карелии происходят сплошь и рядом. © «Петрозаводск говорит»