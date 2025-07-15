15 июля 2025, 15:53
Общество

Новый автобусный маршрут в Петрозаводске связал отдаленные микрорайоны

Сегодня в столице Карелии начал работать автобусный маршрут №16
Новые автобусы в Петрозаводске
фото: администрация Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске запустили новый автобусный маршрут №16. Он связал Ключевую, микрорайоны Усадьбы и Большая Медведица, Старую Кукковку, Голиковку, Центр, Рыбку и Сулажгору.

 

Как рассказали в мэрии Петрозаводска, новые автобусы оснащены системой кондиционирования, а также имеют возможность безналичной оплаты и перевозки маломобильных граждан. Транспорт отражается в приложении «Умный транспорт» и на «Яндекс.Картах».

Маршрут работает по регулируемому тарифу. Его обслуживает муниципальное предприятие «Городской транспорт».

Расписание автобусов №16 опубликовано на сайте «Городского транспорта»: ptzgortrans.ru/route16. Возможно, в нем еще будут корректировки. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
автобусы петрозаводска
«Городской транспорт»
Новый маршрут в Петрозаводске
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