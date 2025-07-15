Новый автобусный маршрут в Петрозаводске связал отдаленные микрорайоны

Сегодня в Петрозаводске запустили новый автобусный маршрут №16. Он связал Ключевую, микрорайоны Усадьбы и Большая Медведица, Старую Кукковку, Голиковку, Центр, Рыбку и Сулажгору.

Как рассказали в мэрии Петрозаводска, новые автобусы оснащены системой кондиционирования, а также имеют возможность безналичной оплаты и перевозки маломобильных граждан. Транспорт отражается в приложении «Умный транспорт» и на «Яндекс.Картах».

Маршрут работает по регулируемому тарифу. Его обслуживает муниципальное предприятие «Городской транспорт».

Расписание автобусов №16 опубликовано на сайте «Городского транспорта»: ptzgortrans.ru/route16. Возможно, в нем еще будут корректировки. © «Петрозаводск говорит»