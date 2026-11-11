Стало известно, когда человек становится уязвимее для хакерских атак

Недосып повышает уязвимость к кибермошенничеству

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Ученые из Калифорнийского университета пришли к интересному заключению: нехватка сна влияет на то, насколько внимательно человек проверяет подозрительные письма. О результатах исследования, в котором участвовали более 11 тысяч человек, сообщает Газета.ру.

По данным источника, испытуемым рассылали фишинговые письма и отслеживали, переходят ли они по подозрительным ссылкам.

«Ученые сравнили ответы в понедельник до перехода на летнее время и в понедельник сразу после, когда часы переводят на час вперед. Доля кликов по фишингу выросла с 15,56% до 17,76%»,

- говорится в сообщении.

Согласно выводам ученых, недостаток сна повышает уязвимость к кибермошенничеству, может влиять на повседневные решения и провоцировать импульсивные решения.