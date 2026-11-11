Россиянам рассказали о пользе и вреде осенних ягод

Рябина, калина и кизил могут навредить здоровью

Фото: «Петрозаводск говорит»

Технолог общественного питания Елена Ярцева рассказала, какие осенние ягоды обладают лечебными свойствами, и какой вред они могут нанести.

По словам эксперта, черноплодную и красноплодную рябину, калину и кизил следует употреблять с осторожностью.

Так, черноплодка нежелательна людям с пониженным давлением и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Калина, напротив, рекомендована при проблемах с сердцем и для укрепления иммунитета.

Осенние ягоды можно замораживать, высушивать, а потом добавлять в чай, или варить из них варенье и готовить компоты, отметила Ярцева в беседе с радио Sputnik.