Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» прошли обучающий курс

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия регулярно проходят обучение и взаимодействуют с социальными партнерами. Такие встречи позволяют специалистам быть в курсе актуальных изменений в законодательстве и социальных программах, а значит — еще эффективнее помогать подопечным.

В этот раз в рамках обучающего курса сотрудники филиала встретились с Антониной Автушковой, заместителем начальника отдела социальных выплат карельского СФР. Она подробно рассказала о выплатах и льгот для уволенных участников СВО, ветеранов СВО с инвалидностью, членов семей участников СВО, а также семей погибших.

- Информация была представлена четко и с ответами на все волнующие вопросы. Такие встречи помогают нам в работе и позволяют лучше разбираться во всех нюансах,

- поделилась помощник социального координатора Татьяна Матюхина.

Фонд продолжает оказывать комплексную и своевременную поддержку подопечным. Обратиться в фонд можно по телефону +7 (8142) 44-53-10 или прийти лично по адресу Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1 или обратиться к социальному координатору фонда в вашем районе.

Напомним, что фонд оказывает помощь уволенным с военной службы ветеранам боевых действий, принимавших участие в СВО, защитникам Донбасса, участникам боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года, семьям погибших участников СВО, семьям без вести пропавших участников СВО, участникам добровольческих формирований, выполнявших задачи в зоне проведения СВО, участникам частных военных компаний, содействовавших выполнению задач СВО.

Фото: Карельский филиал фонда "Защитники Отечества"